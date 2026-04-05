Partidos de hoy, lunes 6 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Perú - Liga 1
- 15:00 FC Cajamarca vs Los Chankas Movistar Play, Liga 1 Max, Fanatiz
España - LaLiga
- 14:00 Girona vs Villarreal DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 5:30 Udinese vs Como Disney+ Premium
- 8:00 Lecce vs Atalanta Disney+ Premium
- 11:00 Juventus vs Genoa Disney+ Premium, ESPN4 Brazil, Zapping
- 13:45 Napoli vs Milan ESPN, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 12:45 Arouca vs Estoril Claro TV+, Disney+ Premium
- 14:45 Casa Pia vs Benfica Zapping
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Argentinos Juniors vs Banfield Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN
- 19:15 Instituto vs Defensa y Justicia TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
Chile - Primera División
- 19:00 Huachipato vs Univ. Concepción max chile
Colombia - Categoría Primera A
- 15:30 Deportivo Pereira vs Alianza RCN, Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol
- 20:10 Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba RCN, Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol
Ecuador - Serie A
- 19:00 Libertad vs Mushuc Runa Zapping
Paraguay - Primera División
- 18:00 Sportivo Trinidense vs Rubio Ñú DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Perú - Liga 2
- 11:00 Molinos El Pirata vs Deportiva Agropecuaria
Inglaterra - Championship
- 6:30 Portsmouth vs Oxford United Disney+ Premium
- 7:00 Millwall vs Norwich City
- 9:00 Ipswich Town vs Birmingham City Disney+ Premium
- 9:00 Watford vs Charlton Athletic Disney+ Premium
- 9:00 Blackburn Rovers vs West Bromwich Albion
- 9:00 Derby County vs Stoke City
- 9:00 Bristol City vs Sheffield United
- 9:00 Sheffield Wednesday vs Leicester City
- 9:00 Preston North End vs Queens Park Rangers
- 11:30 Swansea City vs Middlesbrough Disney+ Premium, ESPN 5
- 14:00 Hull City vs Coventry City Disney+ Premium, ESPN 5
Inglaterra - FA Women’s Cup
- 7:30 Chelsea FC vs Tottenham Disney+ Premium
- 11:00 Birmingham City vs Manchester City Disney+ Premium
España - LaLiga SmartBank
- 12:00 CD Castellon vs Granada Disney+ Premium
- 13:30 Sporting Gijón vs Real Sociedad II Disney+ Premium
Uruguay - Segunda División
- 18:00 Miramar Misiones vs River Plate Disney+ Premium