Partidos de hoy, lunes 6 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Perú - Liga 1

  • 15:00 FC Cajamarca vs Los Chankas Movistar Play, Liga 1 Max, Fanatiz

España - LaLiga

  • 14:00 Girona vs Villarreal DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 5:30 Udinese vs Como Disney+ Premium
  • 8:00 Lecce vs Atalanta Disney+ Premium
  • 11:00 Juventus vs Genoa Disney+ Premium, ESPN4 Brazil, Zapping
  • 13:45 Napoli vs Milan ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 12:45 Arouca vs Estoril Claro TV+, Disney+ Premium
  • 14:45 Casa Pia vs Benfica Zapping

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Argentinos Juniors vs Banfield Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN
  • 19:15 Instituto vs Defensa y Justicia TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports

Chile - Primera División

  • 19:00 Huachipato vs Univ. Concepción max chile

Colombia - Categoría Primera A

  • 15:30 Deportivo Pereira vs Alianza RCN, Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol
  • 20:10 Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba RCN, Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol

Ecuador - Serie A

  • 19:00 Libertad vs Mushuc Runa Zapping

Paraguay - Primera División

  • 18:00 Sportivo Trinidense vs Rubio Ñú DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Perú - Liga 2

  • 11:00 Molinos El Pirata vs Deportiva Agropecuaria

Inglaterra - Championship

  • 6:30 Portsmouth vs Oxford United Disney+ Premium
  • 7:00 Millwall vs Norwich City
  • 9:00 Ipswich Town vs Birmingham City Disney+ Premium
  • 9:00 Watford vs Charlton Athletic Disney+ Premium
  • 9:00 Blackburn Rovers vs West Bromwich Albion
  • 9:00 Derby County vs Stoke City
  • 9:00 Bristol City vs Sheffield United
  • 9:00 Sheffield Wednesday vs Leicester City
  • 9:00 Preston North End vs Queens Park Rangers
  • 11:30 Swansea City vs Middlesbrough Disney+ Premium, ESPN 5
  • 14:00 Hull City vs Coventry City Disney+ Premium, ESPN 5

Inglaterra - FA Women’s Cup

  • 7:30 Chelsea FC vs Tottenham Disney+ Premium
  • 11:00 Birmingham City vs Manchester City Disney+ Premium

España - LaLiga SmartBank

  • 12:00 CD Castellon vs Granada Disney+ Premium
  • 13:30 Sporting Gijón vs Real Sociedad II Disney+ Premium

Uruguay - Segunda División

  • 18:00 Miramar Misiones vs River Plate Disney+ Premium
