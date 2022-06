¿Dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y este lunes 6 de junio tendremos mucha acción a nivel local e internacional. Por ello, en El Comercio te mostramos los horarios y canales de transmisión de todos los partidos de hoy. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

MIRA - Agenda deportiva del fútbol mundial

UEFA NATIONS LEAGUE

Latvia vs Liechtenstein - 13:45 - ESPN 2

Austria vs Denmark - 13:45 - STAR+

Croatia vs Francia - 13:45 - STAR+

Iceland vs Albania - 13:45 - STAR+

Belarus vs Azerbaijan - 13:45 - STAR+

Slovakia vs Kazakhstan - 13:45 - STAR+

Andorra vs Moldova - 13:45 - STAR+

CONCACAF NATIONS LEAGUE

Saint Vincent and the Grenadines vs Nicaragua - 14:00 - Paramount+

Bonaire vs Sint Maarten - 15:00 - Paramount+

U.S. Virgin Islands vs Turks and Caicos Islands - 15:00 - Paramount+

Cayman Islands vs British Virgin Islands - 17:00 - Paramount+

Aruba vs Saint Martin - 18:00 - Paramount+

Trinidad and Tobago vs Bahamas - 19:00 - Paramount+

Honduras vs Curaçao - 21:00 - Paramount+

LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL ARGENTINA

Rosario Central vs Lanús - 17:00 - STAR+

Argentinos Juniors vs Aldosivi - 19:30 - AFA PLAY

BRASILEIRAO

Botafogo vs Goiás - 18:00 - STAR+

PRIMERA DIVISIÓN DE URUGUAY

Wanderers vs Boston River - 16:30 - GOLTV