Partidos de hoy, lunes 6 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 6 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Argentina - Liga Profesional

17:00 Deportivo Riestra vs Vélez ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium

19:00 Racing Club vs Independiente Rivadavia TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

19:30 La Equidad vs Once Caldas RCN, Win Sports

Paraguay - Primera División de Paraguay

16:30 General Caballero JLM vs Nacional Asunción Tigo Sports

Uruguay - Primera División

17:00 Defensor Sporting vs Wanderers VTV+, Disney+, GolTV

Sudamérica - Copa Libertadores Femenina

13:55 San Lorenzo vs Olimpia Pluto TV

14:00 Deportivo Cali vs Club Nacional de Football Pluto TV

18:00 Libertad Limpeño vs U. De Chile Pluto TV

18:00 São Paulo vs CSD Colo-Colo Pluto TV