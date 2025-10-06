Redacción EC
Partidos de hoy, lunes 6 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 6 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Deportivo Riestra vs Vélez ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium
  • 19:00 Racing Club vs Independiente Rivadavia TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 19:30 La Equidad vs Once Caldas RCN, Win Sports

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:30 General Caballero JLM vs Nacional Asunción Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 17:00 Defensor Sporting vs Wanderers VTV+, Disney+, GolTV

Sudamérica - Copa Libertadores Femenina

  • 13:55 San Lorenzo vs Olimpia Pluto TV
  • 14:00 Deportivo Cali vs Club Nacional de Football Pluto TV
  • 14:00 San Lorenzo vs Olimpia Asuncion Pluto TV
  • 18:00 Libertad Limpeño vs U. De Chile Pluto TV
  • 18:00 São Paulo vs CSD Colo-Colo Pluto TV

