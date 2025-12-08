Partidos de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 8 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

15:00 Manchester United vs AFC Bournemouth Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Max

España - LaLiga

15:00 Rayo Vallecano vs Real Betis DirecTV, DAZN

Italia - Serie A

14:45 Roma vs Como Disney+ Premium Chile, Bet365, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil

Portugal - Primeira Liga

13:45 Sporting Braga vs Santa Clara

15:45 Porto vs Estrela