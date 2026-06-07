Partidos de hoy, lunes 8 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 8 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso

7:00 Uganda vs Madagascar

7:00 Macedonia del Norte Sub-21 vs Estados Unidos Sub-20

8:00 Japón Sub-21 vs Ucrania Sub-21

9:00 Letonia Sub-19 vs Estonia Sub-19

9:00 Arabia Saudita Sub-20 vs Panamá Sub-20

9:00 Estados Unidos Sub-21 vs Uzbekistán Sub-23

10:00 Iraq Sub-20 vs Jordania Sub-20

10:00 Bielorrusia Sub-21 vs Kazajstán Sub-21

11:00 Noruega Sub-21 vs Finlandia Sub-21

11:15 Italia Sub-21 vs Albania Sub-21

13:45 Países Bajos vs Uzbekistán Disney+ Premium, ESPN

14:00 Níger vs Mauritania

14:10 Francia vs Irlanda del Norte ESPN, Disney+ Premium

21:00 Perú vs España ATV, América Televisión, Movistar Deportes, América TVGO

Colombia - Categoría Primera A

17:00 Atlético Nacional vs Junior RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Uruguay - Primera División

17:00 Liverpool vs Cerro Largo Disney+ Premium