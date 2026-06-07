Por Redacción EC

Partidos de hoy, lunes 8 de junio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 8 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso

  • 7:00 Uganda vs Madagascar
  • 7:00 Macedonia del Norte Sub-21 vs Estados Unidos Sub-20
  • 8:00 Japón Sub-21 vs Ucrania Sub-21
  • 9:00 Letonia Sub-19 vs Estonia Sub-19
  • 9:00 Arabia Saudita Sub-20 vs Panamá Sub-20
  • 9:00 Estados Unidos Sub-21 vs Uzbekistán Sub-23
  • 10:00 Iraq Sub-20 vs Jordania Sub-20
  • 10:00 Bielorrusia Sub-21 vs Kazajstán Sub-21
  • 11:00 Noruega Sub-21 vs Finlandia Sub-21
  • 11:15 Italia Sub-21 vs Albania Sub-21
  • 13:45 Países Bajos vs Uzbekistán Disney+ Premium, ESPN
  • 14:00 Níger vs Mauritania
  • 14:10 Francia vs Irlanda del Norte ESPN, Disney+ Premium
  • 21:00 Perú vs España ATV, América Televisión, Movistar Deportes, América TVGO

Colombia - Categoría Primera A

  • 17:00 Atlético Nacional vs Junior RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Uruguay - Primera División

  • 17:00 Liverpool vs Cerro Largo Disney+ Premium

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