Partidos de hoy, lunes 9 de febrero del 2026: a qué hora juegan y en qué canales ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, lunes 9 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, lunes 9 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:30 FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso Liga 1 MAX
España - LaLiga
- 15:00 Villarreal vs Espanyol DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 12:30 Atalanta vs Cremonese Disney+ Premium
- 14:45 Roma vs Cagliari ESPN 2, Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 13:45 Famalicão vs AVS
- 15:45 Porto vs Sporting CP
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Barracas Central vs Gimnasia La Plata
- 17:15 Lanús vs Talleres Córdoba
- 17:15 Estudiantes vs Deportivo Riestra
- 19:30 Estudiantes Río Cuarto vs Independiente Rivadavia
Chile - Primera División
- 18:00 Unión La Calera vs Cobresal TNT Sports
Uruguay - Primera División
- 18:00 Cerro vs Danubio Disney Plus
VIDEO RECOMENDADO