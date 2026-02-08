Partidos de hoy, lunes 9 de febrero del 2026: a qué hora juegan y en qué canales ver fútbol EN VIVO

Por Redacción EC

Partidos de hoy, lunes 9 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 9 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:30 FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso Liga 1 MAX

España - LaLiga

  • 15:00 Villarreal vs Espanyol DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 12:30 Atalanta vs Cremonese Disney+ Premium
  • 14:45 Roma vs Cagliari ESPN 2, Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 13:45 Famalicão vs AVS
  • 15:45 Porto vs Sporting CP

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Barracas Central vs Gimnasia La Plata
  • 17:15 Lanús vs Talleres Córdoba
  • 17:15 Estudiantes vs Deportivo Riestra
  • 19:30 Estudiantes Río Cuarto vs Independiente Rivadavia

Chile - Primera División

  • 18:00 Unión La Calera vs Cobresal TNT Sports

Uruguay - Primera División

  • 18:00 Cerro vs Danubio Disney Plus

