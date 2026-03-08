Partidos del lunes 9 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 9 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

17:30 Cienciano vs Sport Boys Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

20:30 Alianza Lima vs Melgar Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

España - LaLiga

15:00 Espanyol vs Real Oviedo DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

14:45 Lazio vs Sassuolo ESPN3, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

15:15 Tondela vs Rio Ave Sport TV

Inglaterra - FA Cup

14:30 West Ham United vs Brentford Disney+ Premium

Chile - Primera División de Chile

18:00 Universidad Chile vs Univ. Concepción max chile, TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

18:00 Llaneros vs Jaguares de Córdoba Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play

18:20 Millonarios vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

20:30 Deportivo Pasto vs América de Cali Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

19:30 Orense vs Manta Zapping

Sudamérica - Copa Libertadores Sub-20

17:00 Belgrano Sub-20 vs LDU Quito Sub-20 DIRECTV Sports

19:00 Club Nacional Sub-20 vs S. Wanderers Sub-20 DIRECTV Sports

Paraguay - Primera División

16:30 Sportivo Trinidense vs Nacional Asunción DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

18:30 Deportivo Recoleta vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Uruguay - Primera División

16:30 Cerro Largo vs Torque Disney+ Premium

19:30 Boston River vs Liverpool Disney+ Premium