Partidos de hoy, lunes 9 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, lunes 9 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Bolivia - Primera División
- 19:30 Aurora vs Universitario de Vinto Entel Gol
Colombia - Categoría Primera A
- 19:00 Junior vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 13:00 Mushuc Runa vs Delfin Zapping Sports, Zapping
- 15:30 Técnico Universitario vs Manta Zapping Sports, Zapping
Paraguay - Primera División
- 15:00 Sportivo San Lorenzo vs Rubio Ñú DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
- 17:30 Sportivo Luqueño vs 2 de Mayo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
Inglaterra - FA Cup
- 14:30 Plymouth Parkway vs Berkhamsted Disney+ Premium
Seguir temas