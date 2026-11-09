Partidos de hoy, lunes 9 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, lunes 9 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Bolivia - Primera División

19:30 Aurora vs Universitario de Vinto Entel Gol

Colombia - Categoría Primera A

19:00 Junior vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

13:00 Mushuc Runa vs Delfin Zapping Sports, Zapping

15:30 Técnico Universitario vs Manta Zapping Sports, Zapping

Paraguay - Primera División

15:00 Sportivo San Lorenzo vs Rubio Ñú DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay

17:30 Sportivo Luqueño vs 2 de Mayo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay

Inglaterra - FA Cup