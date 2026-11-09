Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, lunes 9 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, lunes 9 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Bolivia - Primera División

  • 19:30 Aurora vs Universitario de Vinto Entel Gol

Colombia - Categoría Primera A

  • 19:00 Junior vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

  • 13:00 Mushuc Runa vs Delfin Zapping Sports, Zapping
  • 15:30 Técnico Universitario vs Manta Zapping Sports, Zapping

Paraguay - Primera División

  • 15:00 Sportivo San Lorenzo vs Rubio Ñú DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
  • 17:30 Sportivo Luqueño vs 2 de Mayo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay

Inglaterra - FA Cup

  • 14:30 Plymouth Parkway vs Berkhamsted Disney+ Premium

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?