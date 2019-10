Este martes 1 de octubre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

Hoy, Real Madrid y Club Brujas medirán fuerzas en el Santiago Bernabéu a las 11:55 horas por la fecha 2 del Grupo A de la Champions League. Más adelante, exactamente a las 14:00 horas y por el Grupo D, Juventus y Bayer Leverkusen harán lo propio en el Juventus Stadium.

Pero eso no es todo, pues hoy también jugarán River Plate y Boca Juniors, pero por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental a las 19:30 horas.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, martes 1 de octubre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Europa – Champions League

11:55 am | Real Madrid vs. Club Brujas | Esporte Interativo Plus y TNT Brazil 1

1:55 am | Atalanta vs. Shakhtar Donetsk | ESPN y ESPN Play

2:00 pm | Galatasaray vs. PSG | ESPN 3 y ESPN Play

2:00 pm | Tottenham Hotspur vs. Bayern Múnich | Esporte Interativo Plus y DAZN

2:00 pm | Estrella Roja vs. Olimpiacos | Esporte Interativo Plus y DAZN

2:00 pm | Manchester City vs. Dinamo Zagreb | ESPN + y ESPN Play

2:00 pm | Juventus vs. Bayer Leverkusen | ESPN y ESPN Play

2:00 pm | Lokomotiv Moscú vs. Altético de Madrid | ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

Colombia – Primera A

3:30 pm | Envigado vs. Once Caldas | Fanatiz Internacional y Win Sports

6:00 pm | Rionegro Águilas vs. Jaguares de Córdoba | Fanatiz Internacional y Win Sports

8:00 pm | Medellín vs. Deportivo Pasto | Fanatiz Internacional y Win Sports

Sudamérica – Copa Libertadores

7:30 pm | River Plate vs. Boca Juniors | FOX Play, Facebook Live y SporTV

México – Copa MX

7:00 pm | Atlas vs. Atlético Zacatepec | FOX Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte

7:00 pm | Celaya vs. Dorados | ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

9:00 pm | Correcaminos UAT vs. Guadalajara | TUDN, TUDN En Vivo, TUDN USA y fuboTV

9:00 pm | Puebla vs. Morelia