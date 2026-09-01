Partidos de hoy, martes 1 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 1 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Alemania - DFB Pokal
- 13:45 HEBC vs Borussia Dortmund YouTube, DFB Play, ESPN Brazil, Disney+ Premium Brazil
Italia - Copa de Italia
- 11:00 Parma vs Cremonese DIRECTV Sports
- 14:00 Torino vs Monza DIRECTV Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 Fortaleza CEIF vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 16:30 Delfin vs Técnico Universitario Zapping
- 19:00 LDU Quito vs Mushuc Runa Zapping
Paraguay - Primera División
- 14:00 Rubio Ñú vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
- 16:30 2 de Mayo vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
Brasil - Copa de Brasil
- 19:00 Atlético Mineiro vs Cruzeiro DIRECTV Sports
Inglaterra - Championship
- 13:45 West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
- 13:45 Swansea City vs Watford
- 13:45 Sheffield United vs Bolton Wanderers
- 13:45 Preston North End vs Bristol City
- 13:45 Portsmouth vs Derby County
- 13:45 Lincoln City vs Blackburn Rovers
- 14:00 Birmingham City vs Southampton
- 14:00 Stoke City vs Norwich City Disney+ Premium, ESPN 5
Norteamérica - Campeonato de Clubes del Caribe
- 18:00 Defence Force vs Club Sando Disney+ Premium
Rusia - Copa de Rusia
- 8:15 Akron vs Lokomotiv Moskva DIRECTV Sports
- 10:30 Fakel vs Krasnodar
- 12:45 Rostov vs CSKA Moskva DIRECTV Sports
Arabia Saudita - Pro League
- 13:00 Al Hilal vs Al Ahli