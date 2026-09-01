Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, martes 1 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 1 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Alemania - DFB Pokal

  • 13:45 HEBC vs Borussia Dortmund YouTube, DFB Play, ESPN Brazil, Disney+ Premium Brazil

Italia - Copa de Italia

  • 11:00 Parma vs Cremonese DIRECTV Sports
  • 14:00 Torino vs Monza DIRECTV Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 Fortaleza CEIF vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Ecuador - Serie A

  • 16:30 Delfin vs Técnico Universitario Zapping
  • 19:00 LDU Quito vs Mushuc Runa Zapping

Paraguay - Primera División

  • 14:00 Rubio Ñú vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
  • 16:30 2 de Mayo vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay

Brasil - Copa de Brasil

  • 19:00 Atlético Mineiro vs Cruzeiro DIRECTV Sports

Inglaterra - Championship

  • 13:45 West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
  • 13:45 Swansea City vs Watford
  • 13:45 Sheffield United vs Bolton Wanderers
  • 13:45 Preston North End vs Bristol City
  • 13:45 Portsmouth vs Derby County
  • 13:45 Lincoln City vs Blackburn Rovers
  • 14:00 Birmingham City vs Southampton
  • 14:00 Stoke City vs Norwich City Disney+ Premium, ESPN 5

Norteamérica - Campeonato de Clubes del Caribe

  • 18:00 Defence Force vs Club Sando Disney+ Premium

Rusia - Copa de Rusia

  • 8:15 Akron vs Lokomotiv Moskva DIRECTV Sports
  • 10:30 Fakel vs Krasnodar
  • 12:45 Rostov vs CSKA Moskva DIRECTV Sports

Arabia Saudita - Pro League

  • 13:00 Al Hilal vs Al Ahli

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.