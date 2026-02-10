Partidos de hoy, martes 10 de febrero del 2026: horarios, canales TV y dónde ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, martes 10 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 10 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 14:30 Tottenham vs Newcastle ESPN2, Disney+ Premium
- 14:30 Chelsea vs Leeds United ESPN, Disney+ Premium
- 14:30 Everton vs AFC Bournemouth Disney+ Premium, ESPN3
- 15:15 West Ham United vs Manchester United Disney+ Premium
Alemania - DFB Pokal
- 14:45 Hertha BSC vs Freiburg Disney+ Premium
Italia - Copa de Italia
- 15:00 Napoli vs Como DIRECTV Sports, DGO
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 20:00 Pumas UNAM vs San Diego Disney+ Premium
- 22:00 Tigres UANL vs Forge Disney+ Premium
Brasil - Brasileirao
- 19:30 Vitória vs Flamengo Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Cúcuta Deportivo vs Medellín Fanatiz, Win Play
- 18:20 Llaneros vs Deportivo Pasto Fanatiz, Win Play
- 20:30 Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima Fanatiz, Win Play
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Deportivo Táchira vs The Strongest ESPN, Disney+ Premium
Inglaterra - Championship
- 14:45 Leicester City vs Southampton
- 14:45 Oxford United vs Norwich City Sky Sports+
- 15:00 Birmingham City vs West Bromwich Disney+ Premium
Asia - AFC Champions League Elite
- 5:00 Vissel Kobe vs Seoul
- 5:00 Sanfrecce Hiroshima vs Johor Darul
- 7:15 Chengdu Rongcheng vs Buriram United
- 7:15 Shanghai Shenhua vs Machida Zelvia Disney+ Premium
- 11:00 Tractor Sazi vs Al Sadd
- 13:15 Al Ittihad vs Al Gharafa Disney+ Premium
Norteamérica - Campeonato Sub-17 de CONCACAF
- 12:00 Islas Vírgenes Británicas Sub-17 vs Turks & Caicos Sub-17 Disney+ Premium
- 13:00 EE. UU. Sub-17 vs República Dominicana Sub-17 Disney+ Premium
- 15:00 Costa Rica Sub-17 vs Puerto Rico Sub-17 Disney+ Premium
- 17:00 Antigua & Barbuda Sub-17 vs Granada Sub-17 Disney+ Premium
- 18:00 St. Kitts & Nevis Sub-17 vs St. Vincent & The Grenadines Sub-17 Disney+ Premium
- 20:00 Panamá Sub-17 vs Nicaragua Sub-17 Disney+ Premium
Sudamérica - Sudamericano Sub-20 Femenino
- 16:00 Colombia Sub-20 vs Uruguay Sub-20 DIRECTV Sports, DGO, Caracol TV
- 16:00 Venezuela Sub-20 vs Paraguay Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
México - Liga MX Femenil
- 16:45 Puebla vs Atlas Tubi Mexico, FOX One
- 20:00 Atlético San Luis vs Pachuca Disney+ Premium
- 20:06 Santos Laguna vs Tijuana Tubi Mexico, FOX One
VIDEO RECOMENDADO