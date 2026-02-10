Partidos de hoy, martes 10 de febrero del 2026: horarios, canales TV y dónde ver fútbol en vivo

Por Redacción EC

Partidos de hoy, martes 10 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 10 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 14:30 Tottenham vs Newcastle ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:30 Chelsea vs Leeds United ESPN, Disney+ Premium
  • 14:30 Everton vs AFC Bournemouth Disney+ Premium, ESPN3
  • 15:15 West Ham United vs Manchester United Disney+ Premium

Alemania - DFB Pokal

  • 14:45 Hertha BSC vs Freiburg Disney+ Premium

Italia - Copa de Italia

  • 15:00 Napoli vs Como DIRECTV Sports, DGO

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 20:00 Pumas UNAM vs San Diego Disney+ Premium
  • 22:00 Tigres UANL vs Forge Disney+ Premium

Brasil - Brasileirao

  • 19:30 Vitória vs Flamengo Fanatiz

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Cúcuta Deportivo vs Medellín Fanatiz, Win Play
  • 18:20 Llaneros vs Deportivo Pasto Fanatiz, Win Play
  • 20:30 Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima Fanatiz, Win Play

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 19:30 Deportivo Táchira vs The Strongest ESPN, Disney+ Premium

Inglaterra - Championship

  • 14:45 Leicester City vs Southampton
  • 14:45 Oxford United vs Norwich City Sky Sports+
  • 15:00 Birmingham City vs West Bromwich Disney+ Premium

Asia - AFC Champions League Elite

  • 5:00 Vissel Kobe vs Seoul
  • 5:00 Sanfrecce Hiroshima vs Johor Darul
  • 7:15 Chengdu Rongcheng vs Buriram United
  • 7:15 Shanghai Shenhua vs Machida Zelvia Disney+ Premium
  • 11:00 Tractor Sazi vs Al Sadd
  • 13:15 Al Ittihad vs Al Gharafa Disney+ Premium

Norteamérica - Campeonato Sub-17 de CONCACAF

  • 12:00 Islas Vírgenes Británicas Sub-17 vs Turks & Caicos Sub-17 Disney+ Premium
  • 13:00 EE. UU. Sub-17 vs República Dominicana Sub-17 Disney+ Premium
  • 15:00 Costa Rica Sub-17 vs Puerto Rico Sub-17 Disney+ Premium
  • 17:00 Antigua & Barbuda Sub-17 vs Granada Sub-17 Disney+ Premium
  • 18:00 St. Kitts & Nevis Sub-17 vs St. Vincent & The Grenadines Sub-17 Disney+ Premium
  • 20:00 Panamá Sub-17 vs Nicaragua Sub-17 Disney+ Premium

Sudamérica - Sudamericano Sub-20 Femenino

  • 16:00 Colombia Sub-20 vs Uruguay Sub-20 DIRECTV Sports, DGO, Caracol TV
  • 16:00 Venezuela Sub-20 vs Paraguay Sub-20 DIRECTV Sports, DGO

México - Liga MX Femenil

  • 16:45 Puebla vs Atlas Tubi Mexico, FOX One
  • 20:00 Atlético San Luis vs Pachuca Disney+ Premium
  • 20:06 Santos Laguna vs Tijuana Tubi Mexico, FOX One

