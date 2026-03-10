Por Redacción EC

Partidos de hoy, martes 10 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 10 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 12:45 Galatasaray vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Newcastle United vs Barcelona ESPN2, Disney+ Premium
  • 15:00 Atlético Madrid vs Tottenham Hotspur Disney+ Premium Chile, ESPN 5
  • 15:00 Atalanta vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 18:00 Philadelphia Union vs América Disney+ Premium
  • 20:00 Monterrey vs Cruz Azul Disney+ Premium
  • 22:00 Los Angeles FC vs Alajuelense Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 17:45 Tigre vs Vélez Sarsfield ESPN Premium
  • 17:45 Independiente vs Unión Santa Fe TNT Sports
  • 20:00 Sarmiento vs Racing Club ESPN Premium
  • 20:00 Newell’s Old Boys vs Platense TNT Sports

Brasil - Brasileirão

  • 19:30 Mirassol vs Santos Fanatiz

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:20 Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Junior vs Atlético Nacional Win+ Futbol, Win Play

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 19:30 Botafogo vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Libertadores Sub-20

  • 17:00 Bolivar Sub-20 vs Flamengo Rj Sub-20 DIRECTV Sports
  • 19:00 Ind. Medellin Sub-20 vs Estudiantes Merida Sub-20 DIRECTV Sports
