Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, martes 10 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, martes 10 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

España - Copa del Rey

  • 13:00 Anaitasuna FT vs Deportivo Alavés Movistar+, LaLiga TV
  • 13:00 Pamplona vs Éibar
  • 14:00 Trival Valderas vs Leganés
  • 14:00 Mijas Las Lagunas vs Real Jaén
  • 14:00 Amorebieta vs UD Logroñés
  • 15:00 Tavernes vs Valencia Movistar+, M+ LALIGA TV

Europa - UEFA Women’s Champions League

  • 12:45 Häcken vs Chelsea FC Disney+ Premium
  • 12:45 Real Madrid vs Paris FC ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Roma vs Servette Chênois Féminin Disney+ Premium
  • 15:00 Inter Milano vs Manchester City ESPN2, Disney+ Premium
  • 15:00 PSG vs Bayern Disney+ Premium

Uruguay - Segunda División

  • 14:30 Huracan FC vs River Plate Disney+ Premium

Colombia - Copa Colombia

  • 18:30 Inter Bogotá vs América de Cali Win Play, Fanatiz
  • 20:30 Once Caldas vs Atlético Nacional Win Play, Fanatiz

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