Partidos de hoy, martes 10 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, martes 10 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
España - Copa del Rey
- 13:00 Anaitasuna FT vs Deportivo Alavés Movistar+, LaLiga TV
- 13:00 Pamplona vs Éibar
- 14:00 Trival Valderas vs Leganés
- 14:00 Mijas Las Lagunas vs Real Jaén
- 14:00 Amorebieta vs UD Logroñés
- 15:00 Tavernes vs Valencia Movistar+, M+ LALIGA TV
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 12:45 Häcken vs Chelsea FC Disney+ Premium
- 12:45 Real Madrid vs Paris FC ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Roma vs Servette Chênois Féminin Disney+ Premium
- 15:00 Inter Milano vs Manchester City ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 PSG vs Bayern Disney+ Premium
Uruguay - Segunda División
- 14:30 Huracan FC vs River Plate Disney+ Premium
Colombia - Copa Colombia
- 18:30 Inter Bogotá vs América de Cali Win Play, Fanatiz
- 20:30 Once Caldas vs Atlético Nacional Win Play, Fanatiz
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