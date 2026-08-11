Partidos de hoy, martes 11 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 11 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 10:00 Kairat vs Levski Sofia
- 11:00 Bodø / Glimt vs Union Saint-Gilloise
- 11:00 Sabah vs AGF
- 12:00 Kauno Žalgiris vs Dinamo Zagreb
- 12:30 NEC vs Olympiakos Piraeus
- 13:00 Crvena Zvezda vs Hapoel Be’er Sheva
- 13:15 Slovan Bratislava vs Mjällby
- 13:15 Celje vs Ararat-Armenia
- 13:30 Sturm Graz vs Fenerbahçe
- 14:00 Olympique Lyonnais vs Sparta Praha
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 11:00 Iberia 1999 vs Larne
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 12:00 Apollon vs Brann
- 12:30 SKA 1948 vs Panathinaikos
Norteamérica - Leagues Cup
- 18:30 Columbus Crew vs Pumas UNAM MLS Season Pass
- 18:30 Charlotte vs Pachuca MLS Season Pass
- 19:00 Cincinnati vs Atlas MLS Season Pass
- 19:30 Minnesota United vs Atlante MLS Season Pass
- 20:30 Real Salt Lake vs Juárez MLS Season Pass
- 21:00 Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass
Argentina - Liga Profesional
- 19:00 Talleres Córdoba vs Lanús TNT Sports, Max
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Boca Juniors vs Deportivo Recoleta ESPN, DIRECTV Sports
- 19:30 Bolívar vs São Paulo ESPN, DIRECTV Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Fluminense vs Independiente Rivadavia ESPN 2, Disney Plus
- 19:30 Deportes Tolima vs Independiente del Valle ESPN, Disney Plus
- 19:30 Estudiantes vs Universidad Católica ESPN 2, Disney Plus