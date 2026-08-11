Partidos de hoy, martes 11 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 11 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

10:00 Kairat vs Levski Sofia

11:00 Bodø / Glimt vs Union Saint-Gilloise

11:00 Sabah vs AGF

12:00 Kauno Žalgiris vs Dinamo Zagreb

12:30 NEC vs Olympiakos Piraeus

13:00 Crvena Zvezda vs Hapoel Be’er Sheva

13:15 Slovan Bratislava vs Mjällby

13:15 Celje vs Ararat-Armenia

13:30 Sturm Graz vs Fenerbahçe

14:00 Olympique Lyonnais vs Sparta Praha

Europa - Liga Europa de la UEFA

11:00 Iberia 1999 vs Larne

Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA

12:00 Apollon vs Brann

12:30 SKA 1948 vs Panathinaikos

Norteamérica - Leagues Cup

18:30 Columbus Crew vs Pumas UNAM MLS Season Pass

18:30 Charlotte vs Pachuca MLS Season Pass

19:00 Cincinnati vs Atlas MLS Season Pass

19:30 Minnesota United vs Atlante MLS Season Pass

20:30 Real Salt Lake vs Juárez MLS Season Pass

21:00 Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass

Argentina - Liga Profesional

19:00 Talleres Córdoba vs Lanús TNT Sports, Max

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Boca Juniors vs Deportivo Recoleta ESPN, DIRECTV Sports

19:30 Bolívar vs São Paulo ESPN, DIRECTV Sports

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Fluminense vs Independiente Rivadavia ESPN 2, Disney Plus

19:30 Deportes Tolima vs Independiente del Valle ESPN, Disney Plus

19:30 Estudiantes vs Universidad Católica ESPN 2, Disney Plus