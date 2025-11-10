Partidos de hoy, martes 11 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 11 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Champions League Femenina
- 12:45 Roma vs Valerenga Kvinner Disney Plus Premium, ESPN 5
- 15:00 Olympique de Lyon vs Wolfburgo Disney Plus Premium, ESPN 5
- 15:00 Real Madrid vs Paris FC Disney Plus Premium
- 15:00 St. Polten vs Chelsea Disney Plus Premium
Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
- 7:30 Uganda Sub-17 vs Francia Sub-17 DIRECTV, DGO
- 7:30 Chile Sub-17 vs Canadá Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:30 Uzbekistán Sub-17 vs Panamá Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:30 Irlanda Sub-17 vs Paraguay Sub-17 DIRECTV, DGO
- 9:45 Burkina Faso Sub-17 vs Tayikistán Sub-17 DIRECTV, DGO
- 9:45 República Checa Sub-17 vs Estados Unidos Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Nueva Zelanda Sub-17 vs Austria Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Arabia Saudita Sub-17 vs Mali Sub-17 DIRECTV, DGO