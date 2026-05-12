Partidos de hoy martes 12 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
España - LaLiga
- 12:00 Celta de Vigo vs Levante DIRECTV Sports
- 13:00 Real Betis vs Elche Disney+ Premium, ESPN 5
- 14:30 Osasuna vs Atlético Madrid DIRECTV Sports
Francia - Ligue 1
- 13:30 Red Star vs Rodez Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Belgrano vs Unión Santa Fe ESPN Premium
- 19:30 Argentinos Juniors vs Huracán TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 18:20 Atlético Nacional vs Inter Bogotá RCN, Win+
- 20:30 Santa Fe vs América de Cali RCN, Win+
Arabia Saudita - Pro League
- 11:20 Al Kholood vs Al Akhdoud
- 13:00 Al Nassr vs Al Hilal