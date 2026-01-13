Redacción EC
Partidos de hoy, lunes 12 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 13 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Alemania - Bundesliga

  • 12:30 Stuttgart vs Eintracht Frankfurt ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:30 Mainz 05 vs Heidenheim Disney+ Premium
  • 14:30 Hamburger SV vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium,
  • 14:30 Borussia Dortmund vs Werder Bremen ESPN2, Disney+ Premium

Inglaterra - EFL Cup

  • 15:00 Newcastle United vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium

Italia - Copa de Italia

  • 15:00 Roma vs Torino DGO, Win Sports, DIRECTV Sports, Win Play

España - Copa del Rey

  • 15:00 Cultural Leonesa vs Athletic Club Zapping, Claro TV+, Win Play
  • 15:00 Real Sociedad vs Osasuna Movistar Play, Win Play,
  • 15:00 Deportivo La Coruña vs Atlético Madrid Movistar Deportes, Win Play

Sudamérica - Serie Río de la Plata

  • 16:00 Huracán vs Cerro Porteño ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 18:45 Everton vs Independiente ESPN Premium, Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 18:00 Puebla vs Mazatlán Azteca 7, Azteca Deportes, ViX, Nexgen
  • 20:00 Necaxa vs Monterrey Marca Claro, Azteca 7, Azteca Deportes, ViX
  • 20:06 Pachuca vs León TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, FOX One
  • 22:10 Juárez vs Guadalajara fuboTV, Telemundo Deportes

