Partidos de hoy, lunes 12 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 13 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Alemania - Bundesliga
- 12:30 Stuttgart vs Eintracht Frankfurt ESPN2, Disney+ Premium
- 14:30 Mainz 05 vs Heidenheim Disney+ Premium
- 14:30 Hamburger SV vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium,
- 14:30 Borussia Dortmund vs Werder Bremen ESPN2, Disney+ Premium
Inglaterra - EFL Cup
- 15:00 Newcastle United vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium
Italia - Copa de Italia
- 15:00 Roma vs Torino DGO, Win Sports, DIRECTV Sports, Win Play
España - Copa del Rey
- 15:00 Cultural Leonesa vs Athletic Club Zapping, Claro TV+, Win Play
- 15:00 Real Sociedad vs Osasuna Movistar Play, Win Play,
- 15:00 Deportivo La Coruña vs Atlético Madrid Movistar Deportes, Win Play
Sudamérica - Serie Río de la Plata
- 16:00 Huracán vs Cerro Porteño ESPN Premium, Disney+ Premium
- 18:45 Everton vs Independiente ESPN Premium, Disney+ Premium
México - Liga MX
- 18:00 Puebla vs Mazatlán Azteca 7, Azteca Deportes, ViX, Nexgen
- 20:00 Necaxa vs Monterrey Marca Claro, Azteca 7, Azteca Deportes, ViX
- 20:06 Pachuca vs León TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, FOX One
- 22:10 Juárez vs Guadalajara fuboTV, Telemundo Deportes