Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 13 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 Sabah vs Slavia Praha ESPN2, Disney+ Premium
- 11:45 Lens vs Sporting CP ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Atlético Madrid vs Manchester United ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Arsenal vs Lille ESPN 4, Disney+ Premium
- 14:00 Galatasaray vs Barcelona Disney+ Premium, ESPN 5
- 14:00 Inter vs Club Brujas ESPN3, Disney+ Premium
- 14:00 RB Leipzig vs PSV Disney+ Premium, ESPN7
- 14:00 Viking vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Villarreal vs Napoli Disney+ Premium, ESPN6
Colombia - Categoría Primera A
- 18:30 Atlético Bucaramanga vs Rionegro Águilas Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Millonarios vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 19:30 Boca Juniors vs Vasco da Gama DIRECTV Sports, ESPN, Disney+ Premium
Inglaterra - Championship
- 13:45 Cardiff City vs Watford
- 13:45 Wrexham vs West Bromwich Albion
- 13:45 Wolverhampton Wanderers vs Bolton Wanderers
- 13:45 Millwall vs Swansea City
- 13:45 Burnley vs Charlton Athletic
- 13:45 Bristol City vs Blackburn Rovers
- 14:00 Birmingham City vs Preston North End
- 14:00 Stoke City vs Middlesbrough Disney+ Premium
Asia - AFC Champions League Elite
- 2:45 Newcastle Jets vs Gamba Osaka
- 5:00 Kyoto Sanga vs Ratchaburi
- 5:00 Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim
- 5:00 Shanghai Port vs Daejeon Citizen
- 7:15 Buriram United vs Beijing Guoan
- 7:15 Cong An Hanoi vs Kashima Antlers Disney+ Premium
- 11:00 Al Sadd vs Al Hilal Disney+ Premium
- 13:15 Al Ittihad vs Shabab Al Ahli Disney+ Premium
Norteamérica - Campeonato de Clubes del Caribe
- 19:00 Portmore United vs Violette AC Disney+ Premium, Paramount+
México - Liga de Expansión MX
- 18:00 Tapatío vs Tepatitlán Disney+ Premium
Rusia - Copa de Rusia
- 8:00 Spartak Kostroma vs Chelyabinsk
- 10:30 Lokomotiv Moskva vs Akron DIRECTV Sports
- 12:45 Krasnodar vs Fakel