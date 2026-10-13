Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 13 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 11:45 Sabah vs Slavia Praha ESPN2, Disney+ Premium
  • 11:45 Lens vs Sporting CP ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Atlético Madrid vs Manchester United ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:00 Arsenal vs Lille ESPN 4, Disney+ Premium
  • 14:00 Galatasaray vs Barcelona Disney+ Premium, ESPN 5
  • 14:00 Inter vs Club Brujas ESPN3, Disney+ Premium
  • 14:00 RB Leipzig vs PSV Disney+ Premium, ESPN7
  • 14:00 Viking vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Villarreal vs Napoli Disney+ Premium, ESPN6

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:30 Atlético Bucaramanga vs Rionegro Águilas Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Millonarios vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 19:30 Boca Juniors vs Vasco da Gama DIRECTV Sports, ESPN, Disney+ Premium

Inglaterra - Championship

  • 13:45 Cardiff City vs Watford
  • 13:45 Wrexham vs West Bromwich Albion
  • 13:45 Wolverhampton Wanderers vs Bolton Wanderers
  • 13:45 Millwall vs Swansea City
  • 13:45 Burnley vs Charlton Athletic
  • 13:45 Bristol City vs Blackburn Rovers
  • 14:00 Birmingham City vs Preston North End
  • 14:00 Stoke City vs Middlesbrough Disney+ Premium

Asia - AFC Champions League Elite

  • 2:45 Newcastle Jets vs Gamba Osaka
  • 5:00 Kyoto Sanga vs Ratchaburi
  • 5:00 Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim
  • 5:00 Shanghai Port vs Daejeon Citizen
  • 7:15 Buriram United vs Beijing Guoan
  • 7:15 Cong An Hanoi vs Kashima Antlers Disney+ Premium
  • 11:00 Al Sadd vs Al Hilal Disney+ Premium
  • 13:15 Al Ittihad vs Shabab Al Ahli Disney+ Premium

Norteamérica - Campeonato de Clubes del Caribe

  • 19:00 Portmore United vs Violette AC Disney+ Premium, Paramount+

México - Liga de Expansión MX

  • 18:00 Tapatío vs Tepatitlán Disney+ Premium

Rusia - Copa de Rusia

  • 8:00 Spartak Kostroma vs Chelyabinsk
  • 10:30 Lokomotiv Moskva vs Akron DIRECTV Sports
  • 12:45 Krasnodar vs Fakel

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