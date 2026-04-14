Partidos de hoy, martes 14 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 14 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Deportivo Moquegua vs Juan Pablo II College Liga 1 Max
- 15:15 ADT vs Alianza Lima Liga 1 Max
- 20:00 Sport Boys vs Melgar Liga 1 Max
Europa - UEFA Champions League
- 14:00 Atlético Madrid vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Liverpool vs PSG ESPN2, Disney+ Premium
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 20:00 Cruz Azul vs Los Angeles FC Disney+ Premium
- 22:30 América vs Nashville SC Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Gremio vs Deportivo Riestra DIRECTV Sports
- 17:00 São Paulo vs O’Higgins DIRECTV Sports
- 19:00 Vasco da Gama vs Audax Italiano ESPN2, Disney+ Premium
- 19:30 Santos vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports
- 19:30 Palestino vs Torque Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Cerro Porteño vs Junior ESPN, Disney+ Premium
- 17:00 Nacional vs Deportes Tolima ESPN2, Disney+ Premium
- 17:00 Estudiantes vs Cusco ESPN7, Disney+ Premium
- 19:00 Boca Juniors vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium
- 19:00 Bolívar vs Deportivo La Guaira ESPN7, Disney+ Premium
- 21:00 LDU Quito vs Mirassol ESPN2, Disney+ Premium
- 21:00 Universitario vs Coquimbo Unido ESPN, Disney+ Premium
Sudamérica - CONMEBOL Nations League Femenina
- 16:00 Perú vs Paraguay DIRECTV Sports
- 16:00 Bolivia vs Uruguay DIRECTV Sports
- 18:00 Venezuela vs Argentina DIRECTV Sports
- 20:00 Colombia vs Chile DIRECTV Sports