Partidos de hoy, martes 14 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 14 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

13:00 Deportivo Moquegua vs Juan Pablo II College Liga 1 Max

15:15 ADT vs Alianza Lima Liga 1 Max

20:00 Sport Boys vs Melgar Liga 1 Max

Europa - UEFA Champions League

14:00 Atlético Madrid vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium

14:00 Liverpool vs PSG ESPN2, Disney+ Premium

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

20:00 Cruz Azul vs Los Angeles FC Disney+ Premium

22:30 América vs Nashville SC Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Gremio vs Deportivo Riestra DIRECTV Sports

17:00 São Paulo vs O’Higgins DIRECTV Sports

19:00 Vasco da Gama vs Audax Italiano ESPN2, Disney+ Premium

19:30 Santos vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports

19:30 Palestino vs Torque Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Cerro Porteño vs Junior ESPN, Disney+ Premium

17:00 Nacional vs Deportes Tolima ESPN2, Disney+ Premium

17:00 Estudiantes vs Cusco ESPN7, Disney+ Premium

19:00 Boca Juniors vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium

19:00 Bolívar vs Deportivo La Guaira ESPN7, Disney+ Premium

21:00 LDU Quito vs Mirassol ESPN2, Disney+ Premium

21:00 Universitario vs Coquimbo Unido ESPN, Disney+ Premium

Sudamérica - CONMEBOL Nations League Femenina

16:00 Perú vs Paraguay DIRECTV Sports

16:00 Bolivia vs Uruguay DIRECTV Sports

18:00 Venezuela vs Argentina DIRECTV Sports

20:00 Colombia vs Chile DIRECTV Sports