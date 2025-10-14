Redacción EC
Partidos de hoy, martes 14 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 14 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 18:00 Melgar vs Alianza Universidad Liga 1 Max

Clasificación Mundial

  • 13:45 Portugal vs Hungría Disney+ Premium
  • 13:45 República de Irlanda vs Armenia Disney+ Premium
  • 13:45 Italia vs Israel Disney+ Premium
  • 13:45 España vs Bulgaria Disney+ Premium
  • 13:45 Letonia vs Inglaterra Disney+ Premium
  • 18:00 Curazao vs Trinidad y Tobago YouTube
  • 19:00 Jamaica vs Bermudas YouTube
  • 20:00 Panamá vs Surinam RPC
  • 21:00 El Salvador vs Guatemala Canal 4

Colombia - Categoría Primera A

  • 19:30 Atlético Nacional vs Deportivo CaliRCN, Win+ Futbol

Amistoso

  • 12:00 Rusia vs Bolivia Unitel, Fútbol Canal
  • 19:00 Puerto Rico vs Argentina TyC Sports Argentina, Telefe
  • 19:00 Canadá vs Colombia Caracol TV, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play
  • 20:00 EE. UU. vs Australia UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock
  • 21:30 México vs Ecuador ECDF, TV Azteca

