Partidos de hoy, martes 14 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 14 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 18:00 Melgar vs Alianza Universidad Liga 1 Max
Clasificación Mundial
- 13:45 Portugal vs Hungría Disney+ Premium
- 13:45 República de Irlanda vs Armenia Disney+ Premium
- 13:45 Italia vs Israel Disney+ Premium
- 13:45 España vs Bulgaria Disney+ Premium
- 13:45 Letonia vs Inglaterra Disney+ Premium
- 18:00 Curazao vs Trinidad y Tobago YouTube
- 19:00 Jamaica vs Bermudas YouTube
- 20:00 Panamá vs Surinam RPC
- 21:00 El Salvador vs Guatemala Canal 4
Colombia - Categoría Primera A
- 19:30 Atlético Nacional vs Deportivo CaliRCN, Win+ Futbol
Amistoso
- 12:00 Rusia vs Bolivia Unitel, Fútbol Canal
- 19:00 Puerto Rico vs Argentina TyC Sports Argentina, Telefe
- 19:00 Canadá vs Colombia Caracol TV, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play
- 20:00 EE. UU. vs Australia UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock
- 21:30 México vs Ecuador ECDF, TV Azteca