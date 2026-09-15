Partidos de hoy, martes 15 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 15 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

12:00 Rayo Vallecano vs Espanyol ESPN 2, Disney Plus

13:00 Deportivo Alavés vs Valencia DIRECTV Sports, DGO

14:30 Elche vs Real Madrid DIRECTV Sports, DGO

Italia - Copa Italia

11:00 Genoa vs Südtirol DIRECTV Sports, DGO

14:00 Fiorentina vs Pisa DIRECTV Sports, DGO

Bolivia - Primera División

14:00 Real Oruro vs Real Potosí Entel Gol

16:15 ABB vs The Strongest Entel Gol

Colombia - Categoría Primera A

19:30 Boyacá Chicó vs Alianza RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Vasco da Gama vs Santa Fe ESPN, Disney Plus

19:30 São Paulo vs Boca Juniors DIRECTV Sports, DGO

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Platense vs Fluminense ESPN 2, Disney Plus