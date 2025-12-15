Partidos de hoy, martes 16 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 16 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - EFL Cup

15:00 Cardiff City vs Chelsea ESPN 2, Disney Plus

España - Copa del Rey

13:00 Deportivo La Coruña vs Mallorca

13:00 Eibar vs Elche

15:00 Eldense vs Real Sociedad

15:00 Sporting Gijón vs Valencia

15:00 CD Guadalajara vs Barcelona

Colombia - Categoría Primera A

19:30 Deportes Tolima vs Junior Win Sports, RCN

Países Bajos - Copa KNVB

12:45 Heracles vs Hoogeveen

14:00 AFC vs NEC

14:00 Den Bosch vs Katwijk

14:00 HSV Hoek vs Telstar

15:00 PSV vs GVVV