Partidos de hoy, martes 16 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 16 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - EFL Cup
- 15:00 Cardiff City vs Chelsea ESPN 2, Disney Plus
España - Copa del Rey
- 13:00 Deportivo La Coruña vs Mallorca
- 13:00 Eibar vs Elche
- 15:00 Eldense vs Real Sociedad
- 15:00 Sporting Gijón vs Valencia
- 15:00 CD Guadalajara vs Barcelona
Colombia - Categoría Primera A
- 19:30 Deportes Tolima vs Junior Win Sports, RCN
Países Bajos - Copa KNVB
- 12:45 Heracles vs Hoogeveen
- 14:00 AFC vs NEC
- 14:00 Den Bosch vs Katwijk
- 14:00 HSV Hoek vs Telstar
- 15:00 PSV vs GVVV