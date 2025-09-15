Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 16 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 17:15 | ADT vs UTC Cajamarca - Liga 1 MAX, Liga 1 Play
- 17:30 | Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - Liga 1 MAX, Liga 1 Play
- 17:30 | Los Chankas vs Alianza Lima - Liga 1 MAX, Liga 1 Play
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 | PSV vs Union Saint-Gilloise - ESPN 2, Disney Plus
- 11:45 | Athletic Club vs Arsenal - ESPN, Disney Plus
- 14:00 | Benfica vs Qarabağ - ESPN 3, Disney Plus
- 14:00 | Real Madrid vs Olympique Marseille - ESPN, Disney Plus
- 14:00 | Tottenham Hotspur vs Villarreal - ESPN 5, Disney Plus
- 14:00 | Juventus vs Borussia Dortmund - ESPN 2, Disney Plus
Inglaterra - EFL Cup
- 13:45 | Sheffield Wednesday vs Grimsby Town
- 14:00 | Crystal Palace vs Millwall
- 14:00 | Brentford vs Aston Villa - Disney Plus
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 | América de Cali vs Atlético Bucaramanga - RCN Nuestra Tele, Win Sports
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 19:30 | Lanús vs Fluminense - DGO, DIRECTV Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Vélez Sarsfield vs Racing Club - ESPN, Disney Plus
Asia - AFC Champions League Elite
- 2:45 | Melbourne City vs Sanfrecce Hiroshima
- 5:00 | Machida Zelvia vs Seoul
- 5:00 | Gangwon vs Shanghai Shenhua
- 7:15 | Buriram United vs Johor Darul Ta’zim
- 11:00 | Al Ahli vs Tractor Sazi
- 13:45 | Al Hilal vs Al Duhail
Norteamérica - Copa de Campeonas CONCACAF W
- 19:00 | Chorrillo vs Orlando Pride - Disney Plus
- 21:00 | Vancouver Rise vs NJ/NY Gotham FC - Disney Plus
Norteamérica - Copa Caribe de la Concacaf
- 19:00 | Central vs Moca - Disney Plus
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:30 | Inter Miami vs Seattle Sounders FC - MLS Pass, Apple TV