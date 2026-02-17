Partidos de hoy, martes 17 de febrero del 2026: horarios, canales TV y dónde ver fútbol en vivo

Por Redacción EC

Partidos de hoy, martes 17 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 17 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 12:45 Galatasaray vs Juventus ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Monaco vs PSG ESPN2, Disney+ Premium, Fox Sports
  • 15:00 Borussia Dortmund vs Atalanta Disney+ Premium, ESPN 5
  • 15:00 Benfica vs Real Madrid ESPN, Disney+ Premium

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 20:00 Atlético Ottawa vs Nashville SC Disney+ Premium
  • 22:00 Real España vs Los Angeles FC Disney+ Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Alianza vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win Play
  • 18:00 Jaguares de Córdoba vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Carabobo vs Huachipato ESPN2, Disney+ Premium
  • 19:30 2 de Mayo vs Sporting Cristal ESPN2, ESPN
  • 19:30 Liverpool vs Medellín Disney+ Premium

Argentina - Copa Argentina

  • 15:00 Aldosivi vs San Miguel TyC Sports
  • 17:45 Tigre vs Claypole TyC Sports
  • 20:00 River Plate vs Ciudad de Bolívar TyC Sports

Inglaterra - Championship

  • 14:45 Charlton Athletic vs Portsmouth Sky Sports+
  • 14:45 Bristol City vs Wrexham Disney+ Premium
  • Inglaterra - League One
  • 14:45 Burton Albion vs Rotherham United
  • 14:45 Lincoln City vs Northampton Town
  • 14:45 Stevenage vs Port Vale
  • 14:45 Barnsley vs Peterborough United
  • 14:45 Bradford City vs Stockport County Paramount+
  • 14:45 Doncaster Rovers vs Huddersfield Town
  • 14:45 Cardiff City vs AFC Wimbledon
  • 14:45 Leyton Orient vs Plymouth Argyle
  • 14:45 Exeter City vs Wycombe Wanderers
  • 15:00 Reading vs Bolton Wanderers
  • 15:00 Blackpool vs Mansfield Town Disney+ Premium

Asia - AFC Champions League Elite

  • 5:00 Seoul vs Sanfrecce Hiroshima
  • 5:00 Machida Zelvia vs Chengdu Rongcheng
  • 7:15 Johor Darul Ta’zim vs Vissel Kobe
  • 7:15 Buriram United vs Shanghai Shenhua Disney+ Premium
  • 11:00 Al Sadd vs Al Ittihad Disney+ Premium
  • 11:00 Al Gharafa vs Tractor Sazi

