Por Redacción EC

Partidos de hoy, martes 17 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 17 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 12:45 Sporting CP vs Bodø / Glimt ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports 2
  • 15:00 Manchester City vs Real Madrid ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Arsenal vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium, ESPN, Zapping
  • 15:00 Chelsea vs PSG ESPN2, Disney+ Premium, Fox Sports

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 20:00 Alajuelense vs Los Angeles FC Disney+ Premium
  • 22:00 Cruz Azul vs Monterrey Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Lanús vs Newell’s Old Boys TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 19:15 Gimnasia Mendoza vs Estudiantes Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
  • 19:15 Central Córdoba vs Deportivo Riestra Fanatiz, TNT Sports, Max

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:10 Llaneros vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:20 tlético Bucaramanga vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Millonarios vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 16:30 Universidad Católica vs Deportivo Cuenca Zapping
  • 19:00 Leones del Norte vs LDU Quito Zapping

Paraguay - Primera División

  • 16:30 Sportivo San Lorenzo vs 2 de Mayo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 18:30 Olimpia vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Venezuela - Primera División

  • 16:30 Anzoátegui FC vs Deportivo La Guaira
  • 17:30 Academia Puerto Cabello vs UCV
  • 18:30 Caracas vs Trujillanos

Turquía - Superliga

  • 12:00 Fenerbahçe vs Gaziantep FK Disney+ Premium

VIDEO RECOMENDADO
Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.