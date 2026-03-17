Partidos de hoy, martes 17 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Europa - UEFA Champions League
- 12:45 Sporting CP vs Bodø / Glimt ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports 2
- 15:00 Manchester City vs Real Madrid ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Arsenal vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium, ESPN, Zapping
- 15:00 Chelsea vs PSG ESPN2, Disney+ Premium, Fox Sports
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 20:00 Alajuelense vs Los Angeles FC Disney+ Premium
- 22:00 Cruz Azul vs Monterrey Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Lanús vs Newell’s Old Boys TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium
- 19:15 Gimnasia Mendoza vs Estudiantes Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
- 19:15 Central Córdoba vs Deportivo Riestra Fanatiz, TNT Sports, Max
Colombia - Categoría Primera A
- 16:10 Llaneros vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 18:20 tlético Bucaramanga vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Millonarios vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 16:30 Universidad Católica vs Deportivo Cuenca Zapping
- 19:00 Leones del Norte vs LDU Quito Zapping
Paraguay - Primera División
- 16:30 Sportivo San Lorenzo vs 2 de Mayo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:30 Olimpia vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Venezuela - Primera División
- 16:30 Anzoátegui FC vs Deportivo La Guaira
- 17:30 Academia Puerto Cabello vs UCV
- 18:30 Caracas vs Trujillanos
Turquía - Superliga
- 12:00 Fenerbahçe vs Gaziantep FK Disney+ Premium