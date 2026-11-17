Partidos de hoy, martes 17 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, martes 17 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 14:45 Gales vs Portugal ESPN, Disney+ Premium
- 14:45 Dinamarca vs Noruega ESPN 4, Disney+ Premium
- 14:45 Ucrania vs Georgia Disney+ Premium
- 14:45 Bosnia-Herzegovina vs Rumania Disney+ Premium
- 14:45 Hungría vs Irlanda del Norte Disney+ Premium
- 14:45 República de Irlanda vs Kosovo Disney+ Premium
- 14:45 Israel vs Austria Disney+ Premium
- 14:45 Polonia vs Suecia Disney+ Premium, ESPN 5
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 14:00 Dominica vs Islas Caimán YouTube, CONCACAF GO, ViX, Tubi
- 14:00 St. Kitts and Nevis vs Bonaire YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus
- 14:00 St. Lucia vs Barbados YouTube, CONCACAF GO, ViX
- 14:00 Belice vs Sint Maarten YouTube, CONCACAF GO, TNC 10, ViX
- 19:00 EE. UU. vs Haití YouTube, CONCACAF GO, Sport TV1, fuboTV
- 19:00 Guayana Francesa vs San Vicente / Granadinas YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2
- 20:00 El Salvador vs Saint Martin YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 1
- 21:30 México vs Jamaica YouTube, CONCACAF GO, Sport TV1
- 22:00 Nicaragua vs Montserrat YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 1
Amistosos
- 5:00 Singapur vs Brasil SporTV, Globo, Globoplay
- 8:10 Japón vs Paraguay GEN, Trece
- 11:00 Rusia vs Venezuela Televen
- 18:00 Chile vs Colombia RCN Television, Deportes RCN, Mega, Canal del Futbol
- 18:00 Argentina vs Costa Rica TyC Sports, Telefe, Teletica, Repretel
- 18:30 Ecuador vs Bolivia DIRECTV Sports, Unitel, Teleamazonas
- 18:30 Uruguay vs República Dominicana AUFTV
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