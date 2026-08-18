Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, martes 18 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 18 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 14:00 Levski Sofia vs AEK Athens ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Fenerbahçe vs Olympique Lyon ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Dinamo Zagreb vs Viking Disney+ Premium, ESPN3, Zapping

Partido Amistoso Internacional

  • 7:30 Persib vs Bali United
  • 11:00 Heidenheim vs Bayern Munich
  • 11:00 Juventus vs Juventus II
  • 12:00 Unionistas de Salamanca vs Alcorcón
  • 12:00 Sporting Gijón II vs Llanera
  • 12:00 Laredo vs Athletic Club II
  • 12:00 Atl. Tordesillas vs Villa De Simancas
  • 12:00 Spelle-Venhaus vs Osnabrück
  • 12:30 Mutilvera vs Peña Sport
  • 13:00 Lisse vs Aalsmeer
  • 13:00 Marchamalo vs CD Guadalajara

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Deportivo Recoleta vs Boca Juniors ESPN, Disney+ Premium
  • 19:30 São Paulo vs Bolívar DIRECTV Sports, DGO

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Independiente Rivadavia vs Fluminense ESPN2, Disney+ Premium, Fox Sports
  • 19:30 Universidad Católica vs Estudiantes ESPN2, Disney+ Premium, Chilevision, Fox Sports
  • 19:30 Deportes Tolima vs Independiente del Valle ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports 2

Argentina - Copa Argentina

  • 15:00 Deportivo Riestra vs Gimnasia La Plata TyC Sports
  • 19:15 Banfield vs Midland TyC Sports

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

  • 20:00 Cartaginés vs Hankook Verdes Disney+ Premium
  • 22:00 Real Estelí vs Herediano Disney+ Premium
  • 22:00 Xelajú vs Diriangén Disney+ Premium

Colombia - Copa Colombia

  • 19:00 Llaneros vs Deportes Quindío Fanatiz

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