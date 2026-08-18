Partidos de hoy, martes 18 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 18 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 14:00 Levski Sofia vs AEK Athens ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Fenerbahçe vs Olympique Lyon ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Dinamo Zagreb vs Viking Disney+ Premium, ESPN3, Zapping
Partido Amistoso Internacional
- 7:30 Persib vs Bali United
- 11:00 Heidenheim vs Bayern Munich
- 11:00 Juventus vs Juventus II
- 12:00 Unionistas de Salamanca vs Alcorcón
- 12:00 Sporting Gijón II vs Llanera
- 12:00 Laredo vs Athletic Club II
- 12:00 Atl. Tordesillas vs Villa De Simancas
- 12:00 Spelle-Venhaus vs Osnabrück
- 12:30 Mutilvera vs Peña Sport
- 13:00 Lisse vs Aalsmeer
- 13:00 Marchamalo vs CD Guadalajara
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Deportivo Recoleta vs Boca Juniors ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 São Paulo vs Bolívar DIRECTV Sports, DGO
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Independiente Rivadavia vs Fluminense ESPN2, Disney+ Premium, Fox Sports
- 19:30 Universidad Católica vs Estudiantes ESPN2, Disney+ Premium, Chilevision, Fox Sports
- 19:30 Deportes Tolima vs Independiente del Valle ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports 2
Argentina - Copa Argentina
- 15:00 Deportivo Riestra vs Gimnasia La Plata TyC Sports
- 19:15 Banfield vs Midland TyC Sports
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 20:00 Cartaginés vs Hankook Verdes Disney+ Premium
- 22:00 Real Estelí vs Herediano Disney+ Premium
- 22:00 Xelajú vs Diriangén Disney+ Premium
Colombia - Copa Colombia
- 19:00 Llaneros vs Deportes Quindío Fanatiz