Partidos de hoy martes 19 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Inglaterra - Premier League
- 13:30 AFC Bournemouth vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium
- 14:15 Chelsea vs Tottenham Hotspur Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Audax Italiano vs Barracas Central Disney+ Premium, ESPN 2
- 17:00 Torque vs Deportivo Riestra DIRECTV Sports, DGO
- 19:30 Sao Paulo vs Millonarios ESPN, Disney+ Premium
- 21:00 América de Cali vs Tigre DIRECTV Sports, DGO
- 21:00 Deportivo Cuenca vs Deportivo Recoleta ESPN 4, Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Coquimbo Unido vs Deportes Tolima ESPN, Disney+ Premium
- 17:00 Fluminense vs Bolívar Disney+ Premium, ESPN7
- 17:00 Rosario Central vs UCV ESPN 2, Disney+ Premium
- 19:00 Always Ready vs Mirassol Disney+ Premium, ESPN 7
- 19:00 Santa Fe vs Platense ESPN 2, Disney+ Premium
- 19:30 Boca Juniors vs Cruzeiro Disney+ Premium, ESPN 5
- 21:00 Independiente del Valle vs Libertad ESPN 2, Disney+ Premium
Ecuador - Copa Ecuador
- 18:00 LDU Portoviejo vs Libertad DIRECTV Sports, DGO