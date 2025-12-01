Partidos de hoy, martes 2 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 2 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 20:00 Sporting Cristal vs Alianza Lima L1 MAX, L1 Play
Inglaterra - Premier League
- 14:30 AFC Bournemouth vs Everton ESPN 2, Disney Plus
- 14:30 Fulham vs Manchester City ESPN, Disney Plus
- 15:15 Newcastle vs Tottenham Disney Plus
España - LaLiga
- 15:00 Barcelona vs Atlético de Madrid DirecTV Sports
Alemania - DFB Pokal
- 12:00 Hertha vs Kaiserslautern Disney Plus
- 12:00 Borussia M’gladbach vs St. Pauli Disney Plus
- 15:00 RB Leipzig vs Magdeburg Disney Plus
- 15:00 Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen ESPN 3, Disney Plus
Italia - Copa de Italia
- 15:00 Juventus vs Udinese DirecTV Sports
Bolivia - Primera División
- 16:30 Gualberto Villarroel vs San Antonio Bulo Bulo Fútbol Canal
- 18:30 Independiente Petrolero vs Guabirá Fútbol Canal
Brasil - Brasileirao
- 17:00 Vasco da Gama vs Mirassol Fanatiz
- 19:30 Gremio vs Fluminense Fanatiz
Chile - Primera División
- 16:00 Universidad de Chile vs Coquimbo Unido TNT Sports
Ecuador - Copa Ecuador
- 19:00 Deportivo Cuenca vs Universidad Católica DirecTV Sports
Europa - UEFA Nations League Femenina
- 12:30 España vs Alemania Disney Plus
- 13:00 Suecia vs Francia Disney Plus
Sudamérica - Conmebol Nations League Femenina
- 16:00 Uruguay vs Ecuador DirecTV Sports
- 18:00 Venezuela vs Perú DirecTV Sports
- 18:00 Chile vs Paraguay DirecTV Sports
- 18:00 Argentina vs Bolivia DirecTV Sports