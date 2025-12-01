Redacción EC
Partidos de hoy, martes 2 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 2 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 20:00 Sporting Cristal vs Alianza Lima L1 MAX, L1 Play

Inglaterra - Premier League

  • 14:30 AFC Bournemouth vs Everton ESPN 2, Disney Plus
  • 14:30 Fulham vs Manchester City ESPN, Disney Plus
  • 15:15 Newcastle vs Tottenham Disney Plus

España - LaLiga

  • 15:00 Barcelona vs Atlético de Madrid DirecTV Sports

Alemania - DFB Pokal

  • 12:00 Hertha vs Kaiserslautern Disney Plus
  • 12:00 Borussia M’gladbach vs St. Pauli Disney Plus
  • 15:00 RB Leipzig vs Magdeburg Disney Plus
  • 15:00 Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen ESPN 3, Disney Plus

Italia - Copa de Italia

  • 15:00 Juventus vs Udinese DirecTV Sports

Bolivia - Primera División

  • 16:30 Gualberto Villarroel vs San Antonio Bulo Bulo Fútbol Canal
  • 18:30 Independiente Petrolero vs Guabirá Fútbol Canal

Brasil - Brasileirao

  • 17:00 Vasco da Gama vs Mirassol Fanatiz
  • 19:30 Gremio vs Fluminense Fanatiz

Chile - Primera División

  • 16:00 Universidad de Chile vs Coquimbo Unido TNT Sports

Ecuador - Copa Ecuador

  • 19:00 Deportivo Cuenca vs Universidad Católica DirecTV Sports

Europa - UEFA Nations League Femenina

  • 12:30 España vs Alemania Disney Plus
  • 13:00 Suecia vs Francia Disney Plus

Sudamérica - Conmebol Nations League Femenina

  • 16:00 Uruguay vs Ecuador DirecTV Sports
  • 18:00 Venezuela vs Perú DirecTV Sports
  • 18:00 Chile vs Paraguay DirecTV Sports
  • 18:00 Argentina vs Bolivia DirecTV Sports


