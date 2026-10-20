Partidos de hoy, martes 20 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, martes 20 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 Sabah vs Borussia Dortmund ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fox Sports Argentina, TNT Brasil, Max Brazil
- 11:45 Fenerbahçe vs Slavia Praha ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN2 Argentina, Space Brazil, Max Brazil
- 14:00 Manchester City vs AEK Athens Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Fox Sports Argentina, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina
- 14:00 Roma vs Slovan Bratislava ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN3 Argentina, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina
- 14:00 Porto vs PSV Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 14:00 Liverpool vs Villarreal ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN2 Argentina, Space Brazil, Max Brazil
- 14:00 Napoli vs Bodø / Glimt ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile
- 14:00 PSG vs Barcelona ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, TNT Brasil, SBT
- 14:00 Stuttgart vs Atlético Madrid
Colombia - Categoría Primera A
- 16:30 Deportivo Pereira vs Boyacá Chicó Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz, Fanatiz Canada
- 18:15 Inter Bogotá vs Fortaleza CEIF Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz, Fanatiz Canada
- 18:30 Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 20:30 Millonarios vs Once Caldas
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 19:30 Vasco da Gama vs Boca Juniors ESPN, DIRECTV
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