Partidos de hoy, martes 21 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 21 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Brighton & Hove Albion vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 12:00 Athletic Club vs Osasuna ESPN2, Disney+ Premium
- 12:00 Mallorca vs Valencia DIRECTV Sports, DGO
- 14:30 Real Madrid vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports, DGO
- 14:30 Girona vs Real Betis ESPN2, Disney+ Premium
Italia - Copa de Italia
- 14:00 Inter vs Como DIRECTV Sports, DGO, Win Sports
Bolivia - Primera División
- 14:00 Universitario de Vinto vs ABB Futbol Canal, Entel TV
- 17:00 Gualberto Villarroel SJ vs Aurora Futbol Canal, Entel TV
- 19:00 Bolívar vs Independiente Petrolero Futbol Canal, Entel TV
Ecuador - Serie A
- 17:00 Libertad vs Guayaquil City Zapping
- 19:30 Técnico Universitario vs Emelec Zapping
Venezuela - Primera División
- 17:00 Academia Puerto Cabello vs Trujillanos
Brasil - Copa de Brasil
- 15:00 Botafogo vs Chapecoense SporTV, Globoplay, Zapping
- 17:15 São Paulo vs Juventude DIRECTV Sports, DGO, SporTV
- 17:30 Grêmio vs Confiança Amazon Prime Video
- 19:30 Paysandu vs Vasco da Gama SporTV, Globoplay, Zapping
- 19:30 Barra vs Corinthians Amazon Prime Video
Ecuador - Copa Ecuador
- 15:00 Dunamis vs El Nacional DIRECTV Sports, DGO
Francia - Copa de Francia
- 14:10 Lens vs Toulouse DIRECTV Sports, DGO
Asia - AFC Champions League Elite
- 11:15 Machida Zelvia vs Shabab Al Ahli Disney+ Premium
México - Liga MX
- 20:00 Querétaro vs Cruz Azul TUDN, ViX, FOX One
- 20:00 Pumas UNAM vs Juárez ViX
- 22:00 Monterrey vs Puebla TUDN
- 22:06 León vs América ViX, FOX One, FOX+