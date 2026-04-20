Por Redacción EC

Partidos de hoy, martes 21 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 21 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Brighton & Hove Albion vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 12:00 Athletic Club vs Osasuna ESPN2, Disney+ Premium
  • 12:00 Mallorca vs Valencia DIRECTV Sports, DGO
  • 14:30 Real Madrid vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports, DGO
  • 14:30 Girona vs Real Betis ESPN2, Disney+ Premium

Italia - Copa de Italia

  • 14:00 Inter vs Como DIRECTV Sports, DGO, Win Sports

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Universitario de Vinto vs ABB Futbol Canal, Entel TV
  • 17:00 Gualberto Villarroel SJ vs Aurora Futbol Canal, Entel TV
  • 19:00 Bolívar vs Independiente Petrolero Futbol Canal, Entel TV

Ecuador - Serie A

  • 17:00 Libertad vs Guayaquil City Zapping
  • 19:30 Técnico Universitario vs Emelec Zapping

Venezuela - Primera División

  • 17:00 Academia Puerto Cabello vs Trujillanos

Brasil - Copa de Brasil

  • 15:00 Botafogo vs Chapecoense SporTV, Globoplay, Zapping
  • 17:15 São Paulo vs Juventude DIRECTV Sports, DGO, SporTV
  • 17:30 Grêmio vs Confiança Amazon Prime Video
  • 19:30 Paysandu vs Vasco da Gama SporTV, Globoplay, Zapping
  • 19:30 Barra vs Corinthians Amazon Prime Video

Ecuador - Copa Ecuador

  • 15:00 Dunamis vs El Nacional DIRECTV Sports, DGO

Francia - Copa de Francia

  • 14:10 Lens vs Toulouse DIRECTV Sports, DGO

Asia - AFC Champions League Elite

  • 11:15 Machida Zelvia vs Shabab Al Ahli Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 20:00 Querétaro vs Cruz Azul TUDN, ViX, FOX One
  • 20:00 Pumas UNAM vs Juárez ViX
  • 22:00 Monterrey vs Puebla TUDN
  • 22:06 León vs América ViX, FOX One, FOX+

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