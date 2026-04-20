Partidos de hoy, martes 21 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 21 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

14:00 Brighton & Hove Albion vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

12:00 Athletic Club vs Osasuna ESPN2, Disney+ Premium

12:00 Mallorca vs Valencia DIRECTV Sports, DGO

14:30 Real Madrid vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports, DGO

14:30 Girona vs Real Betis ESPN2, Disney+ Premium

Italia - Copa de Italia

14:00 Inter vs Como DIRECTV Sports, DGO, Win Sports

Bolivia - Primera División

14:00 Universitario de Vinto vs ABB Futbol Canal, Entel TV

17:00 Gualberto Villarroel SJ vs Aurora Futbol Canal, Entel TV

19:00 Bolívar vs Independiente Petrolero Futbol Canal, Entel TV

Ecuador - Serie A

17:00 Libertad vs Guayaquil City Zapping

19:30 Técnico Universitario vs Emelec Zapping

Venezuela - Primera División

17:00 Academia Puerto Cabello vs Trujillanos

Brasil - Copa de Brasil

15:00 Botafogo vs Chapecoense SporTV, Globoplay, Zapping

17:15 São Paulo vs Juventude DIRECTV Sports, DGO, SporTV

17:30 Grêmio vs Confiança Amazon Prime Video

19:30 Paysandu vs Vasco da Gama SporTV, Globoplay, Zapping

19:30 Barra vs Corinthians Amazon Prime Video

Ecuador - Copa Ecuador

15:00 Dunamis vs El Nacional DIRECTV Sports, DGO

Francia - Copa de Francia

14:10 Lens vs Toulouse DIRECTV Sports, DGO

Asia - AFC Champions League Elite

11:15 Machida Zelvia vs Shabab Al Ahli Disney+ Premium

México - Liga MX

20:00 Querétaro vs Cruz Azul TUDN, ViX, FOX One

20:00 Pumas UNAM vs Juárez ViX

22:00 Monterrey vs Puebla TUDN

22:06 León vs América ViX, FOX One, FOX+