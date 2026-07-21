Por Redacción EC

Partidos de hoy, martes 21 de julio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 21 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 11:00 Iberia 1999 vs Slovan Bratislava
  • 11:00 Mjällby vs Lincoln Red Imps Onefootball
  • 11:00 Sabah vs KuPS
  • 11:00 Ararat-Armenia vs Shamrock Rovers Claro TV+, Sky+
  • 12:00 AGF vs Lech Poznań Onefootball
  • 13:00 Thun vs Dinamo Zagreb Onefootball
  • 13:00 Fenerbahçe vs Górnik
  • 13:30 Sturm Graz vs Hearts Claro TV+, Sky+
  • 13:45 KÍ vs Kauno Žalgiris Onefootball
  • 14:00 Larne vs Crvena Zvezda
  • 14:00 Víkingur Reykjavík vs Hapoel Be’er Sheva

Europa - UEFA Conference League

  • 12:00 IFK Göteborg vs Levadia
  • 12:30 Floriana vs Drita
  • 13:15 Bissen vs Győri

Bolivia - Primera División

  • 18:00 Independiente Petrolero vs Real Potosí Entel Gol

Brasil - Brasileirão

  • 17:30 Atlético Mineiro vs Bahia Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Ecuador - Serie A

  • 16:30 Libertad vs Delfin Zapping
  • 19:00 Universidad Católica vs Barcelona Zapping

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Nacional vs Tigre Disney+ Premium, DIRECTV Sports, DGO
  • 19:30 UCV vs Santos DIRECTV Sports, DGO

Liga MX - México

  • 20:00 Cruz Azul vs Puebla Zapping, Claro TV
  • 22:05 Toluca vs Pumas Zapping, Claro TV

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