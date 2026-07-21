Partidos de hoy, martes 21 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 21 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 11:00 Iberia 1999 vs Slovan Bratislava
- 11:00 Mjällby vs Lincoln Red Imps Onefootball
- 11:00 Sabah vs KuPS
- 11:00 Ararat-Armenia vs Shamrock Rovers Claro TV+, Sky+
- 12:00 AGF vs Lech Poznań Onefootball
- 13:00 Thun vs Dinamo Zagreb Onefootball
- 13:00 Fenerbahçe vs Górnik
- 13:30 Sturm Graz vs Hearts Claro TV+, Sky+
- 13:45 KÍ vs Kauno Žalgiris Onefootball
- 14:00 Larne vs Crvena Zvezda
- 14:00 Víkingur Reykjavík vs Hapoel Be’er Sheva
Europa - UEFA Conference League
- 12:00 IFK Göteborg vs Levadia
- 12:30 Floriana vs Drita
- 13:15 Bissen vs Győri
Bolivia - Primera División
- 18:00 Independiente Petrolero vs Real Potosí Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Atlético Mineiro vs Bahia Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Ecuador - Serie A
- 16:30 Libertad vs Delfin Zapping
- 19:00 Universidad Católica vs Barcelona Zapping
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Nacional vs Tigre Disney+ Premium, DIRECTV Sports, DGO
- 19:30 UCV vs Santos DIRECTV Sports, DGO
Liga MX - México
- 20:00 Cruz Azul vs Puebla Zapping, Claro TV
- 22:05 Toluca vs Pumas Zapping, Claro TV