Partidos de hoy, martes 21 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 21 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

11:00 Iberia 1999 vs Slovan Bratislava

11:00 Mjällby vs Lincoln Red Imps Onefootball

11:00 Sabah vs KuPS

11:00 Ararat-Armenia vs Shamrock Rovers Claro TV+, Sky+

12:00 AGF vs Lech Poznań Onefootball

13:00 Thun vs Dinamo Zagreb Onefootball

13:00 Fenerbahçe vs Górnik

13:30 Sturm Graz vs Hearts Claro TV+, Sky+

13:45 KÍ vs Kauno Žalgiris Onefootball

14:00 Larne vs Crvena Zvezda

14:00 Víkingur Reykjavík vs Hapoel Be’er Sheva

Europa - UEFA Conference League

12:00 IFK Göteborg vs Levadia

12:30 Floriana vs Drita

13:15 Bissen vs Győri

Bolivia - Primera División

18:00 Independiente Petrolero vs Real Potosí Entel Gol

Brasil - Brasileirão

17:30 Atlético Mineiro vs Bahia Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Ecuador - Serie A

16:30 Libertad vs Delfin Zapping

19:00 Universidad Católica vs Barcelona Zapping

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Nacional vs Tigre Disney+ Premium, DIRECTV Sports, DGO

19:30 UCV vs Santos DIRECTV Sports, DGO

Liga MX - México

20:00 Cruz Azul vs Puebla Zapping, Claro TV

22:05 Toluca vs Pumas Zapping, Claro TV