Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 21 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 Barcelona vs Olympiakos Piraeus ESPN, Disney+ Premium
- 11:45 Kairat vs Paphos ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Union Saint-Gilloise vs Internazionale ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Newcastle United vs Benfica Disney+ Premium , ESPN7
- 14:00 Villarreal vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 København vs Borussia Dortmund Disney+ Premium, ESPN6
- 14:00 Arsenal vs Atlético Madrid Disney+ Premium Chile, ESPN 5
- 14:00 Bayer Leverkusen vs PSG ESPN3, Disney+ Premium Chile
- 14:00 PSV vs Napoli ESPN4, Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 17:15 Unión Santa Fe vs Defensa y Justicia ESPN Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Millonarios vs Atlético Bucaramanga Win Sports
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 19:30 Independiente del Valle vs Atlético Mineiro ESPN, Disney+ Premium
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 16:30 Monagas vs Academia Puerto Cabello
- 18:30 Deportivo La Guaira vs Zamora
Asia - AFC Champions League Elite
- 2:45 Melbourne City vs Buriram United
- 5:00 Chengdu Rongcheng vs Johor Darul Ta’zim
- 5:00 Ulsan vs Sanfrecce Hiroshima
- 7:15 Shanghai Port vs Machida Zelvia
- 11:00 Shabab Al Ahli vs Nasaf
- 13:15 Al Hilal vs Al Sadd
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 21:00 Cartaginés vs Motagua Disney+ Premium
México - Liga MX
- 20:00 América vs Puebla Claro TV+
- 20:00 Necaxa vs Cruz Azul Claro Sports, Amazon Prime Video, ViX
- 22:00 Mazatlán vs Santos Laguna Amazon Prime Video
- 22:05 Monterrey vs Juárez ViX