Redacción EC

Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 21 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 11:45 Barcelona vs Olympiakos Piraeus ESPN, Disney+ Premium
  • 11:45 Kairat vs Paphos ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:00 Union Saint-Gilloise vs Internazionale ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:00 Newcastle United vs Benfica Disney+ Premium , ESPN7
  • 14:00 Villarreal vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 København vs Borussia Dortmund Disney+ Premium, ESPN6
  • 14:00 Arsenal vs Atlético Madrid Disney+ Premium Chile, ESPN 5
  • 14:00 Bayer Leverkusen vs PSG ESPN3, Disney+ Premium Chile
  • 14:00 PSV vs Napoli ESPN4, Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 17:15 Unión Santa Fe vs Defensa y Justicia ESPN Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:00 Millonarios vs Atlético Bucaramanga Win Sports

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 19:30 Independiente del Valle vs Atlético Mineiro ESPN, Disney+ Premium

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 16:30 Monagas vs Academia Puerto Cabello
  • 18:30 Deportivo La Guaira vs Zamora

Asia - AFC Champions League Elite

  • 2:45 Melbourne City vs Buriram United
  • 5:00 Chengdu Rongcheng vs Johor Darul Ta’zim
  • 5:00 Ulsan vs Sanfrecce Hiroshima
  • 7:15 Shanghai Port vs Machida Zelvia
  • 11:00 Shabab Al Ahli vs Nasaf
  • 13:15 Al Hilal vs Al Sadd

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

  • 21:00 Cartaginés vs Motagua Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 20:00 América vs Puebla Claro TV+
  • 20:00 Necaxa vs Cruz Azul Claro Sports, Amazon Prime Video, ViX
  • 22:00 Mazatlán vs Santos Laguna Amazon Prime Video
  • 22:05 Monterrey vs Juárez ViX

