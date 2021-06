¿A qué hora y dónde ver fútbol en vivo? Sigue la programación de todos los partidos de hoy martes 22 de junio con el cierre del Grupo C de la Eurocopa 2021. Hoy se vivirán los duelos entre Croacia vs. Escocia y República Checa vs. Inglaterra para definir quiénes son los clasificados a los octavos de final del certamen. Además, hay fútbol en la Primera División de Uruguay y se define otra llave en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Programación de los partidos de hoy 22 de junio

Eurocopa 2021

14:00 | Croacia vs Escocia vía DIRECTV Sports

14:00 | República Checa vs Inglaterra vía DIRECTV Sports

Champions League

13:00 | Folgore vs Prishtina vía BT Sport

13:00 | HB vs Inter Club d’Escaldes BT Sport

Uruguay - Primera Division

10:45 | Liverpool vs Fénix vía GolTV

13:00 | River Plate vs Plaza Colonia vía GolTV

15:15 | Cerro Largo vs Sud América vía GolTV

17:30 | Cerrito vs Boston River vía GolTV

Major League Soccer

18:30 | Orlando City SC vs SJ Earthquakes vía ESPN3

