Partidos de hoy, martes 22 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 22 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Colombia - Categoría Primera A

18:00 Medellín vs Jaguares de Córdoba Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

20:00 Santa Fe vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Europa - UEFA Women’s Champions League

11:45 Bayern vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium

11:45 Inter Milano vs Häcken Damer Disney+ Premium

14:00 Arsenal vs Køge Disney+ Premium

14:00 Juventus vs SL Benfica Disney+ Premium

14:00 Real Madrid vs PSG ESPN, Disney+ Premium

Chile - Copa Chile

16:00 Puerto Montt vs Ñublense max chile, TNT SPORTS Premium

18:30 Audax Italiano vs Colo-Colo max chile

18:30 Cobreloa vs Coquimbo Unido max chile, TNT SPORTS Premium