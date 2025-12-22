Partidos de hoy, martes 23 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 23 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Portugal - Primeira Liga

15:45 Vitória Guimarães vs Sporting Lisboa Gol TV Latinoamérica, Gol TV Play

Inglaterra - EFL Cup

15:00 Arsenal vs Crystal Palace Zapping, Claro TV, ESPN Brasil

África - Copa Africana de Naciones

7:30 RD del Congo vs Benín Claro Sports, Win+ Futbol

10:00 Senegal vs Botsuana Claro Sports, Win+ Futbol

12:30 Nigeria vs Tanzania Claro Sports, Win+ Futbol

15:00 Túnez vs Uganda Claro Sports, Win+ Futbol