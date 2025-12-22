Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, martes 23 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 23 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Portugal - Primeira Liga

  • 15:45 Vitória Guimarães vs Sporting Lisboa Gol TV Latinoamérica, Gol TV Play

Inglaterra - EFL Cup

  • 15:00 Arsenal vs Crystal Palace Zapping, Claro TV, ESPN Brasil

África - Copa Africana de Naciones

  • 7:30 RD del Congo vs Benín Claro Sports, Win+ Futbol
  • 10:00 Senegal vs Botsuana Claro Sports, Win+ Futbol
  • 12:30 Nigeria vs Tanzania Claro Sports, Win+ Futbol
  • 15:00 Túnez vs Uganda Claro Sports, Win+ Futbol

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS