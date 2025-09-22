Partidos de hoy, martes 23 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 23 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 12:00 | Athletic Club vs Girona - DIRECTV, DGO
- 12:00 | Espanyol vs Valencia - ESPN, Disney Plus
- 14:30 | Sevilla vs Villarreal - DIRECTV, DGO
- 14:30 | Levante vs Real Madrid - ESPN, Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 14:45 | Benfica vs Rio Ave
Inglaterra - EFL Cup
- 13:45 | Wigan Athletic vs Wycombe Wanderers
- 13:45 | Fulham vs Cambridge United - Disney Plus
- 13:45 | Wolverhampton Wanderers vs Everton
- 13:45 | Burnley vs Cardiff City
- 13:45 | Wrexham vs Reading
- 13:45 | Lincoln City vs Chelsea - Disney Plus
- 13:45 | Barnsley vs Brighton & Hove Albion
- 13:45 | Liverpool vs Southampton - Disney Plus
Italia - Copa de Italia
- 10:00 | Cagliari vs Frosinone
- 11:30 | Udinese vs Palermo - DIRECTV, DGO
- 14:00 | Milan vs Lecce - DIRECTV, DGO
Bolivia - Primera División
- 14:00 | Oriente Petrolero vs Independiente Petrolero vía Futbol Canal
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 19:30 | Fluminense vs Lanús - ESPN, Disney Plus
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 | Racing Club vs Vélez Sarsfield - ESPN, Disney Plus
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 21:00 | Alajuelense vs Motagua - ESPN, Disney Plus
Norteamérica - Copa Caribe de la Concacaf
- 19:00 | Central vs Mount Pleasant Academy - ESPN, Disney Plus
- 19:00 | Juventus vs Cibao - ESPN, Disney Plus
Uruguay - Copa Uruguay
- 18:30 | Plaza Colonia vs Albion - Disney Plus