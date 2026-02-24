Partidos de hoy, martes 24 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 24 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Champions League
- 12:45 Atlético Madrid vs Club Brugge ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Newcastle United vs Qarabağ Disney+ Premium, ESPN 2
- 15:00 Internazionale vs Bodø / Glimt ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Bayer Leverkusen vs Olympiakos ESPN2, Disney+ Premium, Fox Sports
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 20:00 Nashville SC vs Atlético Ottawa Disney+ Premium
- 22:00 Los Angeles FC vs Real España Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Platense vs Defensa y Justicia TNT Sports
- 17:15 San Lorenzo vs Instituto TyC Sports, TNT Sports
- 17:45 Central Córdoba SdE vs Talleres Córdoba TNT Sports, Max
- 19:30 Belgrano vs Atlético Tucumán ESPN Premium, Disney+ Premium
- 20:00 Gimnasia Mendoza vs Independiente Disney+ Premium, TNT Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Huachipato vs Carabobo ESPN2, Disney+ Premium
- 19:30 Sporting Cristal vs 2 de Mayo ESPN2, Disney+ Premium
- 19:30 Medellín vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
Argentina - Copa Argentina
19:15 Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy TyC Sports
Inglaterra - Championship
- 14:45 West Bromwich Albion vs Charlton Athletic
- 14:45Hull City vs Derby County
- 14:45Swansea City vs Preston North End
- 14:45Blackburn Rovers vs Bristol City
- 14:45Middlesbrough vs Leicester City
- 14:45Wrexham vs Portsmouth
- 14:45Watford vs Ipswich Town
- 15:00 Southampton vs Queens Park Rangers