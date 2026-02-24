Por Redacción EC

Partidos de hoy, martes 24 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 24 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Champions League

  • 12:45 Atlético Madrid vs Club Brugge ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Newcastle United vs Qarabağ Disney+ Premium, ESPN 2
  • 15:00 Internazionale vs Bodø / Glimt ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Bayer Leverkusen vs Olympiakos ESPN2, Disney+ Premium, Fox Sports

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 20:00 Nashville SC vs Atlético Ottawa Disney+ Premium
  • 22:00 Los Angeles FC vs Real España Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Platense vs Defensa y Justicia TNT Sports
  • 17:15 San Lorenzo vs Instituto TyC Sports, TNT Sports
  • 17:45 Central Córdoba SdE vs Talleres Córdoba TNT Sports, Max
  • 19:30 Belgrano vs Atlético Tucumán ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 20:00 Gimnasia Mendoza vs Independiente Disney+ Premium, TNT Sports

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Huachipato vs Carabobo ESPN2, Disney+ Premium
  • 19:30 Sporting Cristal vs 2 de Mayo ESPN2, Disney+ Premium
  • 19:30 Medellín vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium

Argentina - Copa Argentina

19:15 Boca Juniors vs Gimnasia Chivilcoy TyC Sports

Inglaterra - Championship

  • 14:45 West Bromwich Albion vs Charlton Athletic
  • 14:45Hull City vs Derby County
  • 14:45Swansea City vs Preston North End
  • 14:45Blackburn Rovers vs Bristol City
  • 14:45Middlesbrough vs Leicester City
  • 14:45Wrexham vs Portsmouth
  • 14:45Watford vs Ipswich Town
  • 15:00 Southampton vs Queens Park Rangers

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.