Por Redacción EC

Partidos de hoy, martes 24 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 24 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Colombia - Categoría Primera A

  • 15:30 Deportivo Pereira vs Cúcuta Deportivo Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:00 Junior vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:00 Fortaleza CEIF vs Deportivo Pasto Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Uruguay - Primera División

  • 12:00 Deportivo Maldonado vs Torque Disney+ Premium
  • 15:00 Liverpool vs Central Español Disney+ Premiu
  • 18:30 Nacional vs Cerro Largo Disney+ Premium

Europa - UEFA Women’s Champions League

  • 12:45 Wolfsburg vs OL Lyonnes ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Arsenal vs Chelsea FC ESPN, Disney+ Premium

Chile - Copa De La Liga

  • 16:00 Universidad Chile vs Unión La Calera Max, TNT SPORTS Premium
  • 18:30 Deportes Concepción vs Colo-Colo Max, TNT SPORTS Premium
VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.