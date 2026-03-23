Partidos de hoy, martes 24 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 24 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Colombia - Categoría Primera A
- 15:30 Deportivo Pereira vs Cúcuta Deportivo Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 18:00 Junior vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 20:00 Fortaleza CEIF vs Deportivo Pasto Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Uruguay - Primera División
- 12:00 Deportivo Maldonado vs Torque Disney+ Premium
- 15:00 Liverpool vs Central Español Disney+ Premiu
- 18:30 Nacional vs Cerro Largo Disney+ Premium
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 12:45 Wolfsburg vs OL Lyonnes ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Arsenal vs Chelsea FC ESPN, Disney+ Premium
Chile - Copa De La Liga
- 16:00 Universidad Chile vs Unión La Calera Max, TNT SPORTS Premium
- 18:30 Deportes Concepción vs Colo-Colo Max, TNT SPORTS Premium