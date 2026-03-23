Partidos de hoy, martes 24 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 24 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Colombia - Categoría Primera A

15:30 Deportivo Pereira vs Cúcuta Deportivo Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

18:00 Junior vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

20:00 Fortaleza CEIF vs Deportivo Pasto Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Uruguay - Primera División

12:00 Deportivo Maldonado vs Torque Disney+ Premium

15:00 Liverpool vs Central Español Disney+ Premiu

18:30 Nacional vs Cerro Largo Disney+ Premium

Europa - UEFA Women’s Champions League

12:45 Wolfsburg vs OL Lyonnes ESPN, Disney+ Premium

15:00 Arsenal vs Chelsea FC ESPN, Disney+ Premium

Chile - Copa De La Liga

16:00 Universidad Chile vs Unión La Calera Max, TNT SPORTS Premium

18:30 Deportes Concepción vs Colo-Colo Max, TNT SPORTS Premium