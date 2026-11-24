Partidos de hoy, martes 24 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, martes 24 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Europa - UEFA Champions League
- 12:45 Galatasaray vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
- 12:45 Bodø / Glimt vs LASK Linz ESPN 2, Disney+ Premium
- 15:00 Feyenoord vs Porto Disney+ Premium, ESPN 7
- 15:00 Como vs AEK Athens Disney+ Premium, ESPN 5
- 15:00 Arsenal vs Borussia Dortmund ESPN 3, Disney+ Premium
- 15:00 Manchester City vs Napoli ESPN 2, Disney+ Premium
- 15:00 RB Leipzig vs Lens Disney+ Premium, ESPN 6
- 15:00 Real Madrid vs PSV ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Slovan Bratislava vs Real Betis ESPN 4, Disney+ Premium
Brasil - Brasileirão
- 16:00 Chapecoense vs Palmeiras Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, CazéTV
Colombia - Categoría Primera A
- 18:20 Millonarios vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 20:30 América de Cali vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Copa Mundial Sub-17
- 7:30 Venezuela Sub-17 vs Rumania Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 7:30 Costa Rica Sub-17 vs Republic of Ireland Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 8:00 Japón Sub-17 vs Serbia Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 8:30 México Sub-17 vs Camerún Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 9:30 República Dominicana Sub-17 vs Chile Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:00 Brasil Sub-17 vs Tanzania Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:30 Honduras Sub-17 vs Colombia Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:30 Argelia Sub-17 vs Montenegro Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
Asia - AFC Champions League Elite
- 2:45 Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol
- 5:00 Kyoto Sanga vs Pohang Steelers
- 5:00 Daejeon Citizen vs Beijing Guoan
- 7:15 Shanghai Port vs Buriram United Disney+ Premium
- 7:15 Ratchaburi vs Johor Darul Ta’zim
- 7:15 Cong An Hanoi vs Vissel Kobe
- 11:00 Shabab Al Ahli vs Al Quadisiya ESPN 4, Disney+ Premium
- 13:15 Al Nassr vs Al Sadd Disney+ Premium Chile
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 22:00 SJ Earthquakes vs Houston Dynamo Apple TV
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