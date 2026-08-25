Partidos de hoy, martes 25 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 25 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

11:45 Sabah vs Hapoel Be’er Sheva ESPN3, Disney+ Premium

14:00 LASK Linz vs Celtic Disney+ Premium, ESPN 5

14:00 Bodø / Glimt vs NEC ESPN3, Disney+ Premium

España - LaLiga

14:00 Valencia vs Real Betis ESPN2, Disney+ Premium

Norteamérica - Leagues Cup

19:30 Monterrey vs Chicago Fire Apple TV

21:30 León vs Real Salt Lake Apple TV

Bolivia - Primera División

14:00 Gualberto Villarroel SJ vs Oriente Petrolero Entel Gol

18:00 Universitario de Vinto vs Nacional Potosí Entel Gol

Colombia - Categoría Primera A

18:00 Atlético Bucaramanga vs Rionegro Águilas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

20:00 Cúcuta Deportivo vs Alianza Win+ Futbol, Win Play

20:05 Santa Fe vs Jaguares de Córdoba Win+ Futbol, Win Play

Sudamérica - Copa Libertadores

19:30 Independiente del Valle vs Deportes Tolima ESPN, Disney+ Premium

Paraguay - Primera División

16:30 2 de Mayo vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

21:30 Cartaginés vs FAS Disney+ Premium

21:30 Municipal vs Motagua Disney+ Premium