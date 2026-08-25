Partidos de hoy, martes 25 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 25 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 Sabah vs Hapoel Be’er Sheva ESPN3, Disney+ Premium
- 14:00 LASK Linz vs Celtic Disney+ Premium, ESPN 5
- 14:00 Bodø / Glimt vs NEC ESPN3, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Valencia vs Real Betis ESPN2, Disney+ Premium
Norteamérica - Leagues Cup
- 19:30 Monterrey vs Chicago Fire Apple TV
- 21:30 León vs Real Salt Lake Apple TV
Bolivia - Primera División
- 14:00 Gualberto Villarroel SJ vs Oriente Petrolero Entel Gol
- 18:00 Universitario de Vinto vs Nacional Potosí Entel Gol
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Atlético Bucaramanga vs Rionegro Águilas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
- 20:00 Cúcuta Deportivo vs Alianza Win+ Futbol, Win Play
- 20:05 Santa Fe vs Jaguares de Córdoba Win+ Futbol, Win Play
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Independiente del Valle vs Deportes Tolima ESPN, Disney+ Premium
Paraguay - Primera División
- 16:30 2 de Mayo vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 21:30 Cartaginés vs FAS Disney+ Premium
- 21:30 Municipal vs Motagua Disney+ Premium