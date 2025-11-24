Partidos de hoy, martes 25 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 25 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 12:45 Galatasaray vs Union Saint-Gilloise ESPN 2, Disney Plus
- 12:45 Ajax vs Benfica ESPN, Disney Plus
- 15:00 Bodø / Glimt vs Juventus Disney Plus
- 15:00 Slavia Praha vs Athletic Club Disney Plus
- 15:00 Napoli vs Qarabağ Disney Plus
- 15:00 Chelsea vs Barcelona ESPN, Disney Plus
- 15:00 Olympique Marseille vs Newcastle United Disney Plus
- 15:00 Manchester City vs Bayer Leverkusen ESPN 2, Disney Plus
Brasil - Brasileirão
- 19:30 Grêmio vs Palmeiras Zapping
- 19:30 Atlético Mineiro vs Flamengo Zapping
Colombia - Categoría Primera A
- 19:30 Santa Fe vs Deportes Tolima Win Sports
Ecuador - Copa Ecuador
- 19:00 Universidad Católica vs Deportivo Cuenca Juniors DIRECTV, DGO
Norteamérica - Copa Caribe de la Concacaf
- 16:00 Defence Force vs Cibao Disney Plus
- 18:00 Universidad O&M vs Mount Pleasant Academy Disney Plus