Partidos de hoy, martes 25 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 25 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

12:45 Galatasaray vs Union Saint-Gilloise ESPN 2, Disney Plus

12:45 Ajax vs Benfica ESPN, Disney Plus

15:00 Bodø / Glimt vs Juventus Disney Plus

15:00 Slavia Praha vs Athletic Club Disney Plus

15:00 Napoli vs Qarabağ Disney Plus

15:00 Chelsea vs Barcelona ESPN, Disney Plus

15:00 Olympique Marseille vs Newcastle United Disney Plus

15:00 Manchester City vs Bayer Leverkusen ESPN 2, Disney Plus

Brasil - Brasileirão

19:30 Grêmio vs Palmeiras Zapping

19:30 Atlético Mineiro vs Flamengo Zapping

Colombia - Categoría Primera A

19:30 Santa Fe vs Deportes Tolima Win Sports

Ecuador - Copa Ecuador

19:00 Universidad Católica vs Deportivo Cuenca Juniors DIRECTV, DGO

Norteamérica - Copa Caribe de la Concacaf

16:00 Defence Force vs Cibao Disney Plus

18:00 Universidad O&M vs Mount Pleasant Academy Disney Plus