Partidos de hoy, martes 26 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 26 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 Kairat vs Celtic ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Paphos vs Crvena Zvezda ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Sturm Graz vs Bodø / Glimt ESPN4, Disney+ Premium
Inglaterra - EFL Cup
- 13:00 Reading vs AFC Wimbledon
- 13:30 Cambridge United vs Charlton Athletic
- 13:30 Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
- 13:45 AFC Bournemouth vs Brentford
- 13:45 Burton Albion vs Lincoln City
- 13:45 Burnley vs Derby County
- 13:45 Stoke City vs Bradford City
- 13:45 Sunderland vs Huddersfield Town
- 13:45 Swansea City vs Plymouth Argyle
- 13:45 Preston North End vs Wrexham
- 13:45 Norwich City vs Southampton
- 13:45 Barnsley vs Rotherham United
- 13:45 Birmingham City vs Port Vale
- 13:45 Wigan Athletic vs Stockport County
- 13:45 Millwall vs Coventry City
- 13:45 Cardiff City vs Cheltenham Town
- 13:45 Bromley vs Wycombe Wanderers
- 13:45 Accrington Stanley vs Doncaster Rovers
- 14:00 Sheffield Wednesday vs Leeds United
Alemania - DFB Pokal
- 13:45 Eintracht Braunschweig vs Stuttgart Disney+ Premium
Norteamérica - Copa Centroamericana
- 21:00 Cartaginés vs Independiente Disney+ Premium
- 21:00 Deportivo Saprissa vs Motagua Disney+ Premium
Colombia - Copa Colombia
- 18:30 Junior vs Atlético Cali
- 19:00 Deportivo Pereira vs Real Cundinamarca
- 20:10 Real Cartagena vs Millonarios