Partidos de hoy, martes 26 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 26 de agosto de 2025: revisa la programación completa del Fútbol En vivo que se juega en el día.
Partidos de hoy, martes 26 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 11:45 Kairat vs Celtic ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Paphos vs Crvena Zvezda ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Sturm Graz vs Bodø / Glimt ESPN4, Disney+ Premium

Inglaterra - EFL Cup

  • 13:00 Reading vs AFC Wimbledon
  • 13:30 Cambridge United vs Charlton Athletic
  • 13:30 Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
  • 13:45 AFC Bournemouth vs Brentford
  • 13:45 Burton Albion vs Lincoln City
  • 13:45 Burnley vs Derby County
  • 13:45 Stoke City vs Bradford City
  • 13:45 Sunderland vs Huddersfield Town
  • 13:45 Swansea City vs Plymouth Argyle
  • 13:45 Preston North End vs Wrexham
  • 13:45 Norwich City vs Southampton
  • 13:45 Barnsley vs Rotherham United
  • 13:45 Birmingham City vs Port Vale
  • 13:45 Wigan Athletic vs Stockport County
  • 13:45 Millwall vs Coventry City
  • 13:45 Cardiff City vs Cheltenham Town
  • 13:45 Bromley vs Wycombe Wanderers
  • 13:45 Accrington Stanley vs Doncaster Rovers
  • 14:00 Sheffield Wednesday vs Leeds United

Alemania - DFB Pokal

  • 13:45 Eintracht Braunschweig vs Stuttgart Disney+ Premium

Norteamérica - Copa Centroamericana

  • 21:00 Cartaginés vs Independiente Disney+ Premium
  • 21:00 Deportivo Saprissa vs Motagua Disney+ Premium

Colombia - Copa Colombia

  • 18:30 Junior vs Atlético Cali
  • 19:00 Deportivo Pereira vs Real Cundinamarca
  • 20:10 Real Cartagena vs Millonarios

