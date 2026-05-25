Partidos de hoy martes 26 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo.
Partidos de hoy, martes 26 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Francia - Ligue 1
- 13:45 Saint-Étienne vs Nice Disney+ Premium, ESPN 5
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Grêmio vs Torque DIRECTV Sports
- 17:00 Millonarios vs O’Higgins ESPN3, DIRECTV Sports
- 17:00 Palestino vs Deportivo Riestra Disney+ Premium, ESPN 5
- 17:00 São Paulo vs Boston River DIRECTV Sports
- 19:30 San Lorenzo vs Deportivo Recoleta ESPN2, Disney+ Premium
- 19:30 Santos vs Deportivo Cuenca DIRECTV Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Lanús vs Mirassol ESPN2, Disney+ Premium
- 17:00 LDU Quito vs Always Ready ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Estudiantes vs Medellín ESPN Colombia, Disney+ Premium
- 19:30 Flamengo vs Cusco Disney+ Premium, ESPN7
- 19:30 Nacional vs Coquimbo Unido Disney+ Premium, ESPN 5
- 19:30 Universitario vs Deportes Tolima Disney+ Premium, ESPN6