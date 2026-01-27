Redacción EC
Partidos de hoy, martes 27 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 27 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 St. Pauli vs RB Leipzig Disney+ Premium, Zapping, Claro TV+
  • 14:30 Werder Bremen vs Hoffenheim Disney+ Premium

Italia - Copa de Italia

  • 15:00 Fiorentina vs Como DIRECTV Sports, DGO, Win Sports

Argentina - Liga Profesional

  • 15:45 Vélez Sarsfield vs Talleres Córdoba TyC Sports Internacional, ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 18:00 Gimnasia Mendoza vs San Lorenzo TyC Sports Internacional, TNT Sports, Max
  • 18:00 Huracán vs Independiente Rivadavia ESPN Premium, Disney+ Premium, Sport TV2
  • 20:15 Newell’s Old Boys vs Independiente TyC Sports Internacional, TNT Sports, Max
  • 20:15 Atlético Tucumán vs Central Córdoba Disney+ Premium, ESPN Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Cúcuta Deportivo vs Atlético Bucaramanga Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:20 Fortaleza CEIF vs Llaneros Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Medellín vs Deportes Tolima Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:00 Sportivo Luqueño vs Nacional Asunción DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 18:15 Sportivo San Lorenzo vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports

Europa - Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA

  • 11:30 Hungría vs Portugal Disney+ Premium
  • 14:30 Polonia vs Italia Disney+ Premium

Norteamérica - Campeonato Sub-17 Femenino de la CONCACAF

  • 14:00 St. Vincent & The Grenadine Sub-17 vs Honduras Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
  • 15:00 Antigua & Barbuda Sub-17 vs Guatemala Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
  • 17:00 Islas Vírgenes Británicas Sub-17 vs Cuba Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
  • 18:00 St. Lucia Sub-17 vs Haití Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
  • 19:00 Aruba Sub-17 vs Jamaica Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
  • 20:00 Anguila Sub-17 vs Costa Rica Sub-17 Disney+ Premium

