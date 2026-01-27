Partidos de hoy, martes 27 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 27 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Alemania - Bundesliga
- 14:30 St. Pauli vs RB Leipzig Disney+ Premium, Zapping, Claro TV+
- 14:30 Werder Bremen vs Hoffenheim Disney+ Premium
Italia - Copa de Italia
- 15:00 Fiorentina vs Como DIRECTV Sports, DGO, Win Sports
Argentina - Liga Profesional
- 15:45 Vélez Sarsfield vs Talleres Córdoba TyC Sports Internacional, ESPN Premium, Disney+ Premium
- 18:00 Gimnasia Mendoza vs San Lorenzo TyC Sports Internacional, TNT Sports, Max
- 18:00 Huracán vs Independiente Rivadavia ESPN Premium, Disney+ Premium, Sport TV2
- 20:15 Newell’s Old Boys vs Independiente TyC Sports Internacional, TNT Sports, Max
- 20:15 Atlético Tucumán vs Central Córdoba Disney+ Premium, ESPN Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Cúcuta Deportivo vs Atlético Bucaramanga Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play
- 18:20 Fortaleza CEIF vs Llaneros Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Medellín vs Deportes Tolima Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:00 Sportivo Luqueño vs Nacional Asunción DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 18:15 Sportivo San Lorenzo vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports
Europa - Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA
- 11:30 Hungría vs Portugal Disney+ Premium
- 14:30 Polonia vs Italia Disney+ Premium
Norteamérica - Campeonato Sub-17 Femenino de la CONCACAF
- 14:00 St. Vincent & The Grenadine Sub-17 vs Honduras Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
- 15:00 Antigua & Barbuda Sub-17 vs Guatemala Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
- 17:00 Islas Vírgenes Británicas Sub-17 vs Cuba Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
- 18:00 St. Lucia Sub-17 vs Haití Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
- 19:00 Aruba Sub-17 vs Jamaica Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
- 20:00 Anguila Sub-17 vs Costa Rica Sub-17 Disney+ Premium
