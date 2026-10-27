Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, martes 27 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, martes 27 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

  • 15:00 Juan Pablo II College vs Sport Huancayo Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

Italia - Serie A

  • 12:30 Sassuolo vs Lazio ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:45 Torino vs Como Disney+ Premium
  • 14:45 Roma vs Cagliari ESPN2, Disney+ Premium

Inglaterra - EFL Cup

  • 14:45 Bradford City vs Peterborough United Disney+ Premium
  • 15:00 Fleetwood Town vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Copa de la Liga

  • 15:15 Sporting CP vs Marítimo DIRECTV Sports, DGO

Alemania - DFB Pokal

  • 12:00 Sonnenhof Großaspach vs Augsburg Onefootball
  • 12:00 Rot-Weiss Essen vs RB Leipzig Onefootball
  • 12:00 Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt Onefootball
  • 12:00 Bochum vs Mainz 05 Onefootball
  • 14:45 Borussia Dortmund vs Werder Bremen Onefootball
  • 14:45 Elversberg vs Darmstadt 98 Onefootball
  • 14:45 Köln vs Union Berlin Onefootball
  • 14:45 Borussia M’gladbach vs Karlsruher SC Onefootball

España - Copa del Rey

  • 12:30 Cuarte Industrial vs Girona
  • 13:00 Calamocha vs Europa
  • 13:00 Sestao River vs Espanyol Disney+ Premium
  • 13:00 Pinatar vs Elche Disney+ Premium
  • 13:45 Castellonense vs Almería
  • 14:00 RSD Alcalá vs Las Palmas
  • 14:00 Atlético Tordesillas vs Mirandés
  • 14:00 Lucena vs Rayo Majadahonda
  • 14:00 Gimnástica Segoviana vs Cultural Leonesa
  • 14:00 Llanera vs Ponferradina
  • 14:30 Don Benito vs Extremadura 1924
  • 14:30 Manresa vs Sant Andreu
  • 15:00 Alcazar vs Málaga Disney+ Premium
  • 15:00 Atlético Paso vs Córdoba
  • 15:00 Manacor vs Villarreal Disney+ Premium
  • 15:00 Recreativo Huelva vs Rayo Vallecano Disney+ Premium
  • 15:00 Tudelano vs Real Zaragoza
  • 15:00 Arosa vs Pontevedra

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports Argentina, inter, Max Argentina

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:00 Cúcuta Deportivo vs Rionegro Águilas Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
  • 20:05 Boyacá Chicó vs Junior Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV

Venezuela - Primera División

  • 16:30 Academia Puerto Cabello vs Caracas
  • 18:30 Deportivo Táchira vs Monagas

Asia - AFC Champions League Elite

  • 5:00 Johor Darul Ta’zim vs Port FC
  • 5:00 Shanghai Port vs Cong An Hanoi
  • 5:00 Kyoto Sanga vs Newcastle Jets
  • 5:00 Daejeon Citizen vs Vissel Kobe
  • 7:15 Ratchaburi vs Kashiwa Reysol
  • 7:15 Beijing Guoan vs Jeonbuk Motors Disney+ Premium
  • 11:00 Shabab Al Ahli vs Esteghlal
  • 13:15 Al Shamal vs Al Hilal Disney+ Premium

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

  • 21:00 Alianza vs Marathón Disney+ Premium

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