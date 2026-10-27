Partidos de hoy, martes 27 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, martes 27 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 15:00 Juan Pablo II College vs Sport Huancayo Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
Italia - Serie A
- 12:30 Sassuolo vs Lazio ESPN2, Disney+ Premium
- 14:45 Torino vs Como Disney+ Premium
- 14:45 Roma vs Cagliari ESPN2, Disney+ Premium
Inglaterra - EFL Cup
- 14:45 Bradford City vs Peterborough United Disney+ Premium
- 15:00 Fleetwood Town vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium
Portugal - Copa de la Liga
- 15:15 Sporting CP vs Marítimo DIRECTV Sports, DGO
Alemania - DFB Pokal
- 12:00 Sonnenhof Großaspach vs Augsburg Onefootball
- 12:00 Rot-Weiss Essen vs RB Leipzig Onefootball
- 12:00 Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt Onefootball
- 12:00 Bochum vs Mainz 05 Onefootball
- 14:45 Borussia Dortmund vs Werder Bremen Onefootball
- 14:45 Elversberg vs Darmstadt 98 Onefootball
- 14:45 Köln vs Union Berlin Onefootball
- 14:45 Borussia M’gladbach vs Karlsruher SC Onefootball
España - Copa del Rey
- 12:30 Cuarte Industrial vs Girona
- 13:00 Calamocha vs Europa
- 13:00 Sestao River vs Espanyol Disney+ Premium
- 13:00 Pinatar vs Elche Disney+ Premium
- 13:45 Castellonense vs Almería
- 14:00 RSD Alcalá vs Las Palmas
- 14:00 Atlético Tordesillas vs Mirandés
- 14:00 Lucena vs Rayo Majadahonda
- 14:00 Gimnástica Segoviana vs Cultural Leonesa
- 14:00 Llanera vs Ponferradina
- 14:30 Don Benito vs Extremadura 1924
- 14:30 Manresa vs Sant Andreu
- 15:00 Alcazar vs Málaga Disney+ Premium
- 15:00 Atlético Paso vs Córdoba
- 15:00 Manacor vs Villarreal Disney+ Premium
- 15:00 Recreativo Huelva vs Rayo Vallecano Disney+ Premium
- 15:00 Tudelano vs Real Zaragoza
- 15:00 Arosa vs Pontevedra
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports Argentina, inter, Max Argentina
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Cúcuta Deportivo vs Rionegro Águilas Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
- 20:05 Boyacá Chicó vs Junior Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
Venezuela - Primera División
- 16:30 Academia Puerto Cabello vs Caracas
- 18:30 Deportivo Táchira vs Monagas
Asia - AFC Champions League Elite
- 5:00 Johor Darul Ta’zim vs Port FC
- 5:00 Shanghai Port vs Cong An Hanoi
- 5:00 Kyoto Sanga vs Newcastle Jets
- 5:00 Daejeon Citizen vs Vissel Kobe
- 7:15 Ratchaburi vs Kashiwa Reysol
- 7:15 Beijing Guoan vs Jeonbuk Motors Disney+ Premium
- 11:00 Shabab Al Ahli vs Esteghlal
- 13:15 Al Shamal vs Al Hilal Disney+ Premium
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 21:00 Alianza vs Marathón Disney+ Premium
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