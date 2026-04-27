Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 28 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

Europa - UEFA Champions League

14:00 PSG vs Bayern Munich ESPN, Disney+ Premium

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

19:30 Nashville SC vs Tigres UANL Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 San Lorenzo vs Santos DGO, DIRECTV Sports

17:00 Botafogo vs Independiente Petrolero Disney+ Premium, ESPN

19:00 Barracas Central vs Audax Italiano Disney+ Premium, ESPN

19:30 Deportivo Recoleta vs Deportivo Cuenca DGO, DIRECTV Sports

19:30 Millonarios vs São Paulo DGO, DIRECTV Sports

21:00 O’Higgins vs Boston River Disney+ Premium, ESPN

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Libertad vs Independiente del Valle ESPN, Disney+ Premium

17:00 Lanús vs LDU Quito ESPN2, Disney+ Premium

19:00 UCV vs Rosario Central ESPN2, Disney+ Premium

19:30 Cruzeiro vs Boca Juniors Disney+ Premium, ESPN7

21:00 Deportes Tolima vs Coquimbo Unido ESPN2, Disney+ Premium

21:00 Sporting Cristal vs Junior ESPN, Disney+ Premium

Inglaterra - Championship

13:45 Southampton vs Ipswich Town Disney+ Premium

Sudamérica - Sudamericano Sub-17 Femenino

15:00 Argentina Sub-17 vs Bolivia Sub-17 DIRECTV Sports, DGO

18:00 Colombia Sub-17 vs Chile Sub-17 DIRECTV Sports, DGO