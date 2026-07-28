Por Redacción EC

Partidos de hoy, martes 28 de julio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 28 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 10:00 KuPS vs Sabah
  • 11:00 Lincoln Red Imps vs Mjällby
  • 13:00 Dinamo Zagreb vs Thun
  • 13:15 Celje vs Egnatia Rrogozhinë
  • 13:45 Hearts vs Sturm Graz
  • 14:00 Shamrock Rovers vs Ararat-Armenia

Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA

  • 12:00 Riga vs Vardar
  • 12:00 Apollon vs Dila
  • 12:30 CSKA 1948 vs Spartak Trnava
  • 13:00 Drita vs Floriana

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Banfield vs Sarmiento TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, ViX
  • 17:00 San Lorenzo vs Gimnasia Mendoza TyC Sports Internacional, Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, inter
  • 19:15 Argentinos Juniors vs Estudiantes Río Cuarto Disney+ Premium Chile, Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
  • 19:15 Rosario Central vs Racing Club Disney+ Premium Chile, Fanatiz, TNT Sports Argentina, ESPN3 Brazil, Zapping

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Tigre vs Nacional DIRECTV Sports, DGO
  • 19:30 Santos vs UCV DIRECTV Sports, DGO

Paraguay - Primera División

  • 14:00 Rubio Ñú vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 16:30 2 de Mayo vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports

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