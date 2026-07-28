Partidos de hoy, martes 28 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 28 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 10:00 KuPS vs Sabah
- 11:00 Lincoln Red Imps vs Mjällby
- 13:00 Dinamo Zagreb vs Thun
- 13:15 Celje vs Egnatia Rrogozhinë
- 13:45 Hearts vs Sturm Graz
- 14:00 Shamrock Rovers vs Ararat-Armenia
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 12:00 Riga vs Vardar
- 12:00 Apollon vs Dila
- 12:30 CSKA 1948 vs Spartak Trnava
- 13:00 Drita vs Floriana
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Banfield vs Sarmiento TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, ViX
- 17:00 San Lorenzo vs Gimnasia Mendoza TyC Sports Internacional, Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, inter
- 19:15 Argentinos Juniors vs Estudiantes Río Cuarto Disney+ Premium Chile, Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 19:15 Rosario Central vs Racing Club Disney+ Premium Chile, Fanatiz, TNT Sports Argentina, ESPN3 Brazil, Zapping
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Tigre vs Nacional DIRECTV Sports, DGO
- 19:30 Santos vs UCV DIRECTV Sports, DGO
Paraguay - Primera División
- 14:00 Rubio Ñú vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 16:30 2 de Mayo vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports