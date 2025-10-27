Partidos de hoy, martes 28 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 28 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Italia - Serie A
- 12:30 Lecce vs Napoli ESPN, Disney Plus
- 14:45 Atalanta vs Milan ESPN, Disney Plus
Inglaterra - EFL Cup
- 14:45 Grimsby Town vs Brentford Disney Plus
- 14:45 Wycombe Wanderers vs Fulham Disney Plus
- 15:00 Wrexham vs Cardiff City Disney Plus
Alemania - DFB Pokal
- 12:30 Wolfsburg vs Holstein Kiel
- 12:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund
- 12:30 Heidenheim vs Hamburger SV Disney Plus
- 12:30 Hertha BSC vs Elversberg
- 14:45 St. Pauli vs Hoffenheim
- 14:45 Augsburg vs Bochum
- 14:45 Borussia M’gladbach vs Karlsruher SC Disney Plus
- 14:45 Energie Cottbus vs RB Leipzig Disney Plus
España - Copa del Rey
- 13:00 Atlético Tordesillas vs Burgos
- 13:00 Constància vs Girona
- 13:00 Ourense CF vs Real Oviedo
- 13:30 Langreo vs Racing Ferrol
- 13:30 SD Logroñés vs Racing Santander
- 13:30 UCAM Murcia vs Cádiz
- 14:00 CD Guadalajara vs Cacereño
- 14:00 Inter De Valdemoro vs Getafe
- 14:00 Maracena vs Valencia
- 14:00 Rayo Majadahonda vs Talavera CF
- 14:00 San Fernando CD vs Albacete
- 14:00 Tropezón vs Cultural Leonesa
- 14:00 Roda vs Granada
- 14:30 Utebo vs Huesca
- 14:30 RSD Alcalá vs Tenerife
- 15:00 Extremadura 1924 vs Las Palmas
- 15:00 Negreira vs Real Sociedad
- 15:00 Toledo vs Sevilla
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Rionegro Águilas vs Envigado Win Sports, RCN
- 18:10 Deportivo Cali vs Alianza Win Sports, RCN
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 19:30 Atlético Mineiro vs Independiente del Valle ESPN, Disney Plus
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 21:00 Motagua vs Cartaginés Disney Plus
Europa - UEFA Nations League Femenina
- 12:00 Austria vs República Checa
- 12:00 Turquía vs Kosovo
- 12:00 Dinamarca vs Finlandia
- 12:00 Albania vs Chipre
- 13:00 Suecia vs España
- 13:00 Islandia vs Irlanda del Norte
- 14:30 Bélgica vs Republic of Ireland
- 15:10 Francia vs Alemania
Sudamérica - CONMEBOL Nations League Femenina
- 16:00 Chile vs Bolivia DIRECTV, DGO
- 16:00 Uruguay vs Argentina DIRECTV, DGO
- 18:00 Ecuador vs Colombia DIRECTV, DGO
- 18:00 Paraguay vs Venezuela DIRECTV, DGO