Partidos de hoy, martes 28 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 28 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Italia - Serie A

  • 12:30 Lecce vs Napoli ESPN, Disney Plus
  • 14:45 Atalanta vs Milan ESPN, Disney Plus

Inglaterra - EFL Cup

  • 14:45 Grimsby Town vs Brentford Disney Plus
  • 14:45 Wycombe Wanderers vs Fulham Disney Plus
  • 15:00 Wrexham vs Cardiff City Disney Plus

Alemania - DFB Pokal

  • 12:30 Wolfsburg vs Holstein Kiel
  • 12:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund
  • 12:30 Heidenheim vs Hamburger SV Disney Plus
  • 12:30 Hertha BSC vs Elversberg
  • 14:45 St. Pauli vs Hoffenheim
  • 14:45 Augsburg vs Bochum
  • 14:45 Borussia M’gladbach vs Karlsruher SC Disney Plus
  • 14:45 Energie Cottbus vs RB Leipzig Disney Plus

España - Copa del Rey

  • 13:00 Atlético Tordesillas vs Burgos
  • 13:00 Constància vs Girona
  • 13:00 Ourense CF vs Real Oviedo
  • 13:30 Langreo vs Racing Ferrol
  • 13:30 SD Logroñés vs Racing Santander
  • 13:30 UCAM Murcia vs Cádiz
  • 14:00 CD Guadalajara vs Cacereño
  • 14:00 Inter De Valdemoro vs Getafe
  • 14:00 Maracena vs Valencia
  • 14:00 Rayo Majadahonda vs Talavera CF
  • 14:00 San Fernando CD vs Albacete
  • 14:00 Tropezón vs Cultural Leonesa
  • 14:00 Roda vs Granada
  • 14:30 Utebo vs Huesca
  • 14:30 RSD Alcalá vs Tenerife
  • 15:00 Extremadura 1924 vs Las Palmas
  • 15:00 Negreira vs Real Sociedad
  • 15:00 Toledo vs Sevilla

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Rionegro Águilas vs Envigado Win Sports, RCN
  • 18:10 Deportivo Cali vs Alianza Win Sports, RCN

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 19:30 Atlético Mineiro vs Independiente del Valle ESPN, Disney Plus

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

  • 21:00 Motagua vs Cartaginés Disney Plus

Europa - UEFA Nations League Femenina

  • 12:00 Austria vs República Checa
  • 12:00 Turquía vs Kosovo
  • 12:00 Dinamarca vs Finlandia
  • 12:00 Albania vs Chipre
  • 13:00 Suecia vs España
  • 13:00 Islandia vs Irlanda del Norte
  • 14:30 Bélgica vs Republic of Ireland
  • 15:10 Francia vs Alemania

Sudamérica - CONMEBOL Nations League Femenina

  • 16:00 Chile vs Bolivia DIRECTV, DGO
  • 16:00 Uruguay vs Argentina DIRECTV, DGO
  • 18:00 Ecuador vs Colombia DIRECTV, DGO
  • 18:00 Paraguay vs Venezuela DIRECTV, DGO

