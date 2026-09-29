Partidos de hoy, martes 29 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 29 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 11:00 Finlandia vs Bielorrusia ESPN2, Disney+ Premium
- 11:00 Moldavia vs Islas Feroe Disney+ Premium
- 13:45 San Marino vs Albania Disney+ Premium
- 13:45 España vs Croacia ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 República Checa vs Inglaterra ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Eslovenia vs Macedonia del Norte Disney+ Premium
- 13:45 Escocia vs Suiza Disney+ Premium
- 13:45 Bulgaria vs Estonia Disney+ Premium
- 13:45 Luxemburgo vs Islandia Disney+ Premium
- 13:45 Eslovaquia vs Kazajstán Disney+ Premium
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 14:00 Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus
- 15:00 U.S. Virgin Islands vs Bahamas YouTube, CONCACAF GO, ViX
- 16:00 Guayana Francesa vs Sint Maarten YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2
- 18:00 Anguila vs Aruba YouTube, CONCACAF GO, Telearuba, Fox Sports 2
- 21:00 Belice vs San Vicente / Granadinas YouTube, CONCACAF GO, TNC 10, Fox Sports 2
Colombia - Categoría Primera A
- 15:30 Deportivo Pereira vs Santa Fe Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 20:05 Medellín vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Amistoso
- 5:00 Australia vs Brasil SporTV, Globo, Globoplay, Paramount+
- 11:00 Rusia vs Irán
- 19:00 EE. UU. vs Chile Disney+ Premium
- 20:00 México vs Perú TV 360, TUDN USA, Univision, Canal 5 Televisa